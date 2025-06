Ana Olcina gana 'ACoTaciOneS en la caja negra' en la modalidad en valenciano y Arantxa Cortés en español

VALÈNCIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La revista Red Escénica de Inestable, y en colaboración con Rambleta, la Fundación SGAE y Escalante, ha hecho público el fallo de las premiadas de la V convocatoria del Certamen de textos dramáticos 'ACoTaciOneS en la caja negra'. El jurado ha reconocido el trabajo de Ana Olcina, con su obra 'Un gira-sol entre la polseguera', en la modalidad en valenciano, y el de Arantxa Cortés con su texto 'I don't wanna die at 27' en la modalidad B de textos en español abierta a todo el ámbito de habla hispana (Latinoamérica, España).

Según ha indicado la organización del certamen en un comunicado, esta convocatoria ha sido dirigida a textos breves (máximo 30 páginas) escritos por autoras y autores que en el momento de presentar el texto tengan menos de o 35 años.

Con estas bases se han presentado 91 textos, de nueve países diferentes (Argentina, España, Colombia, Cuba, Costa Rica, México, Perú, Uruguay y Chile), con un aumento "considerable" en la participación en la modalidad de textos en valenciano y con una mayor presencia de autoría femenina.

Además, ante "la gran participación respecto a otros años y el aumento de la calidad de las propuestas", se han otorgado dos accésits en cada modalidad, que conllevarán la publicación y promoción de los textos premiados.

En la modalidad de textos en valenciano, la ganadora ha sido la dramaturga y actriz Ana Olcina Segura, por su texto 'Un gira-sol entre la polseguera'. El jurado ha destacado que la propuesta es "formalmente impecable" y que con la "precisión" en sus acotaciones describe "pasajes clave" en la vida de la periodista y escritora alemana Jella Lepman, personaje "poco conocido" del siglo XX pero cuyas acciones "decisivas" tras la Segunda Guerra Mundial "suponen un canto de amor hacia los libros y la importancia de la cultura para nutrir el espíritu y las sonrisas en infancias marcadas por los estragos de cualquier guerra".

La autora ha asegurado que "entiende el arte como ese espacio común para recordar las cosas que importan, ensayar las revoluciones que no nos atrevemos a encarnar y transformar el dolor en contracciones que dan a luz nuevas posibilidades".

"Escribir 'Un gira-sol entre la polseguera', para mí, ha sido esto, viajar al pasado para encontrarme con un caso valiente y esperanzador, y así resucitarlo para recordarnos que no todo está perdido", ha expresado.

También ha destacado que la historia bebe de la "impotencia" que le causa ver el genocidio en Palestina y "tantos otros escenarios imperialistas, crueles e injustos en el mundo". "Necesitaba recordarme a mí misma que el bien es silencioso, en un mundo ruidoso de bombas y mass media", ha resaltado.

El primero de los accésit en esta modalidad ha recaído en la escritora Irene Klein por su texto 'Un fill en una urna'. Los jueces han destacado que este texto "de lectura vertiginosa, plantea un martilleante diálogo entre una pareja que afronta su reciente maternidad y paternidad entre dudas, miedos y algún que otro reproche".

Por su parte 'Far far Away' de la autora Arianne Algarra supone el último de los accésits por la "potente y poética reflexión" en torno al proceso de pérdida y reconstrucción de la vida de un ser querido. "Un hábil y arriesgado juego dramatúrgico que demuestra la gran calidad y la diferente naturaleza de las obras que han concursado este año", según han considerado los propios jueces.

MODALIDAD DE TEXTOS EN ESPAÑOL

En cuanto a los textos en castellano, el premio se lo ha llevado Arantxa Cortés que, con el reconocimiento a su 'I don't wanna die at 27', consolida su "prometedora trayectoria" como actriz y dramaturga. "El título de la obra es toda una declaración de intenciones de un texto que no sólo irradia el calor de una juventud en llamas, sino que sabe alternar con maestría pasajes trepidantes y violentos, con otros de sombría ternura y comicidad", ha afirmado el jurado.

El texto de Arantxa Cortés reflexiona desde "la sórdida y precaria contemporaneidad sobre el tristemente célebre club de los 27". "Mientras los héroes del pop y del rock mueren a los 27 años en la cumbre de su carrera, tú decides si comprarte el pack de bragas del Primark o los cereales marca blanca del Mercadona, sin tener claro aún en qué te has convertido (si es que te has convertido en algo)", según la autora.

Y ha añadido: "Cuando el sistema te exprime hasta la última gota, y pierdes tu identidad, y tu rumbo, y sólo sabes ejecutar órdenes mecánicas y esperas algo que nunca va a llegar, sólo te queda girar el volante en el cruce del 61 con el 49, sólo para ver qué pasa".

El primero de los accésits ha recaído en el dramaturgo peruano Mario Kuski Zanatta Salvador por su obra 'Un mal tipo llamado Zucco', un texto que, según el jurado, "sitúa al lector en un magnífico ejercicio intertextual que con un rico lenguaje poético rinde un sentido homenaje a uno de los grandes personajes de Bernard-Marie Koltés, Roberto Zucco".

Jaime Francés recibirá el segundo de los accésits por 'Un trozo de tierra y nada más', que los jueces han descrito como "tan absurda como angustiante". "El texto parte de una premisa demoledora: perdidos en una recóndita playa, el hijo de una pareja lleva demasiado tiempo sin aparecer. La espera detona en el corazón de estos dos personajes paralizados por el fantasma de su reciente pérdida", han expresado.

QUINTA EDICIÓN

En esta edición, los miembros de la organización y del jurado, Rosa Molero, Rafael Casañ, Rocío Huet, Juan Luís Mira, Rafa Palomares, Jacobo Pallarés y Esther Pedrós, han declarado que se sienten "especialmente felices", ya que este año ha sido una edición que "ha superado a todas las anteriores" en cuanto a textos presentados para su modalidad en valenciano.

"Pero más allá de las cifras, la calidad de los textos de esta modalidad nos han sorprendido muy positivamente", han expresado los jueces, quienes también han añadido que las obras presentadas han provocado "una larga e intensa deliberación para elegir el trabajo premiado".

En los textos de la modalidad en español, que han sido mayoritarios (este es un concurso que está abierto a todo el ámbito hispanohablante) "ha llamado la atención encontrar algunas notas comunes: oscuridad en los motivos y cierto apego a propuestas formales cercanas a la narrativa".

El jurado y la organización de estos premios ha agradecido a todos los participantes su "calidad, entrega y compromiso" en "unos tiempos sombríos en los que la literatura dramática y la diversidad de sus miradas es, como siempre, más necesaria que nunca".