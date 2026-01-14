Anaïs Florin visibiliza en Tuesday to Friday la defensa del territorio local desde los ochenta hasta hoy

La galería Tuesday to Friday de València inaugura el próximo sábado, 17 de enero, la exposición individual 'Nou mil raons', de la artista visual e investigadora Anaïs Florin (Cannes, Francia). - REMITIDA TUESDAY TO FRIDAY

La galería Tuesday to Friday de València inaugura el próximo sábado, 17 de enero, la exposición individual 'Nou mil raons', de la artista visual e investigadora Anaïs Florin (Cannes, Francia).

La muestra se plantea desde el deseo de "contribuir a la visibilización y divulgación de la memoria de la defensa del territorio local y de su genealogía", explica el espacio cultural en un comunicado.

A partir de esta premisa, el proyecto propone una serie piezas realizadas a partir de documentación y lemas encontrados en diferentes archivos físicos y digitales de colectivos y personas vinculadas a la defensa del territorio local desde los años ochenta hasta la actualidad, abordando de esta manera, la naturaleza estructural y sistemática de la violencia ejercida sobre el territorio y la respuesta colectiva continuada ante ésta.

Según recuerda el crítico Álvaro de los Ángeles, como parte del Plan Sur aprobado en 1961, la ciudad de València tenía previsto crecer paulatinamente hasta alcanzar una población aproximada de tres millones de habitantes y la huerta que rodea la capital valenciana se convierte en un espacio que, "siendo como es productivo, siempre se encuentra amenazado por una idea de progreso mal concebida y ejecutada".

"Ante la sensación de pérdida de ecosistemas, de valores patrimoniales, sociales, culturales, arquitectónicos o urbanísticos, quienes han sido expulsados, o están amenazados o excluidos de una forma de vida que desearían poder hacer compatible con la sociedad que les promete todo el tiempo novedades y cambios que no necesitan, la ciudadanía, se organiza como resistencia. Como dice Foucault, donde hay poder, hay resistencia, porque el poder no es una cosa; el poder son relaciones entre individuos. Una relación que consiste en que uno puede conducir la conducta del otro. Y, por lo tanto, esa conducción genera una reacción cuando no se desea ser conducido/a de una manera precisa", expone.

Es en esa línea de actuación donde se encuentra y desde donde actúa la exposición de Anaïs Florin 'Nou mil raons', un título abreviado de la proclama poético-activista 'Nou mil raons per l'horta i la revolta'.

Anaïs Florin (Cannes, Francia) es una artista visual asentada en València que trabaja en y con el contexto, que emplea los archivos documentales como herramienta transversal entre pasado, presente y futuro y que realiza intervenciones, en su mayoría públicas, a partir del trabajo activista de organizaciones, plataformas y redes ciudadanas.