Analizan los efectos de las pandemias en los espacios públicos en el renacimiento y en la actualidad

VALÈNCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València (UV) forma parte del proyecto 'Public Renaissance: Urban cultures of public space between Early Modern Europe and the Present' (PCI2019-103749) que estudia las culturas urbanas del espacio público en la Europa del siglo XVI. El personal investigador que participa en el proyecto ha lanzado un vídeo sobre el impacto de las pandemias en el espacio público, según ha informado la institución académica en un comunicado.

En el proyecto se investigan los usos políticos, sociales y culturales del espacio público en ciudades como Exeter, Hamburgo, Deventer, Trento y València, donde relacionan la investigación histórica con la conexión entre movimientos sociales y espacio público.

En la València moderna se toma como punto de partida la revuelta agermanada de 1519 a 1522. "Ponemos el foco en las interacciones y tensiones de la vida callejera como sucedía con la venta de impresos populares, la violencia urbana, la asistencia a ejecuciones públicas o el mercado y los esfuerzos de las autoridades eclesiásticas y civiles por controlar y moralizar estas actividades a través de la prohibición, la regulación y la predicación", apunta la investigadora Mónica Bolufer.

El equipo está integrado por Mónica Bolufer Peruga, Pablo Pérez García, Juan Francisco Pardo Molero, Jorge A. Catalá Sanz, Daniel Muñoz Navarro y Blanca Llanes Parra de la Universitat de València, y Juan Gomis Coloma de la Universidad Católica de Valencia.

Para potenciar la divulgación y conectar con las preocupaciones de la sociedad de hoy, el proyecto acaba de publicar un vídeo que aborda desde múltiples puntos de vista los efectos de las pandemias sobre el espacio público de las ciudades del Renacimiento, y en el que traza similitudes y contrastes con la situación actual.

"Se pretende contribuir así a la reflexión sobre la compleja interacción entre ciudadanía, vida urbana y espacio público. Nosotros como historiadores no podemos predecir lo que va a ocurrir después de la crisis de Covid-19, pero lo que está claro es que así como en los casos de la plaga en Valencia de 1519 y otras pandemias que hubo en siglos pasados, estos brotes pueden tener un efecto significativo a nivel político, económico y social", afirma Gomis Coloma en el vídeo difundido en YouTube.

El proyecto ha sido financiado por la red Humanities European Research Area, integrada por diversas entidades europeas, entre ellas la Agencia Española de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación.