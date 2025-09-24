Andrés y Francisco José Valero-Castells homenajean a Bach y Satie en un nuevo disco

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andrés y Francisco José Valero-Castells, junto con Púrpura Pansa, han publicado 'Uranac', un disco que incluye obras propias, junto a otras de Johann Sebastian Bach, el padre Antonio Soler y Erik Satie.

El álbum, editado por la Academia de la Música Valenciana, fue grabado por los dos hermanos músicos y compositores y por la formación, un cuarteto de saxos integrado por Manuel Alejandro Romero (saxo soprano), Juanlu Gozálvez (saxo alto), Héctor Andrés (saxo tenor) y Javier Teruel (saxo barítono).

El disco incluye las obras Glosa a la Sonata 84, Pieza en forma de Tres piezas en forma de pera, La Tortuga y Passacaglia-JL8 de Andrés Valero-Castells; Uranac, opus 24 y Sax-o-nada, opus 17 de Francisco José Valero-Castells; Sonata para violín número 1 en sol menor, BWV 1001 de Bach; Sonata en Re mayor, SR84 del padre Antonio Soler; y Tres piezas en forma de pera de Satie.

Es un homenaje a Bach y a Satie, dos compositores de referencia en la historia de la música y de los que se conmemora el 275 y el centenario de su fallecimiento, respectivamente. Este lanzamiento se suma a la vasta discografía de Andrés Valero-Castells, con más de un centenar de grabaciones en países como Noruega, Francia, Suiza, Holanda, Portugal, Polonia, Estados Unidos, Japón y España.

El trabajo discográfico, que está presente en las principales plataformas digitales, ha contado con las colaboraciones de Andrés (piano) y Francisco José (oboes y corno inglés), Ruth Segarra (saxo alto), Pep Aguilar (percusión), Antonio García (saxo soprano) y David Pons (saxo bajo). En el apartado técnico el sonido, montaje y mezclas han estado a cargo también de Francisco José Valero Castells, así como la grabación, realizada en el salón de actos del Ayuntamiento de Silla (Valencia) y el Conservatorio Superior Manuel Massotti de Murcia.

Este álbum es el segundo monográfico que graba el cuarteto de saxos Púrpura Pansa sobre las obras de Andrés y su hermano Francisco José, que, además de sus composiciones, han grabado las piezas sobre las que han compuesto sus trabajos; en el caso de Francisco José una Sonata para violín de Bach, interpretada con oboe; y en el caso de Andrés, la Sonata SR 84 del padre Soler y las Tres piezas en forma de pera de Erik Satie, al piano, mostrando su faceta como intérprete.

El álbum se ha presentado en la Sala SGAE Centre Cultural de Valencia, en el marco de la colaboración anual de la Fundación SGAE, a través del Consejo Territorial de SGAE de la Comunidad Valenciana, con la Academia de la Música Valenciana.