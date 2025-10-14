Anna Albaladejo abre el Cicle Famílies con una experiencia poética sobre la memoria y la naturaleza

Anna Albaladejo abre el Cicle Famílies 2025-2026 de Carme Teatre con una experiencia poética y comunitaria sobre la memoria y la natural - CARME TEATRE

VALÈNCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La creación de la artista valenciana Anna Albaladejo 'Aquí, donde florecen los galápagos' abrirá el Cicle Famílies 2025-2026 de Carme Teatre, que se inaugura el 17 de octubre, según ha informado la sala en un comunicado.

La propuesta, recomendada a partir de seis años, da comienzo a una nueva edición del ciclo dedicado a las artes escénicas para todos los públicos, que se desarrollará entre octubre de 2025 y marzo de 2026 con espectáculos de Disiden.Cía (Navarra), La Bleda (Catalunya), Paula Quintas Cía (Galiza), La Escalera de Tijera (Extremadura), Danza Down - Cía Elías Lafuente (Madrid) y Ultramarinos de Lucas (Castilla La Mancha).

El programa consolida el compromiso de la sala con la creación contemporánea nacional y local, la mediación cultural y la accesibilidad dentro de su Temporada XXXI. 'Aquí, donde florecen los galápagos' es una creación multidisciplinar y poética que nace a partir de un hecho real ocurrido tras la dana de octubre de 2024, cuando cerca de doscientas tortugas fueron rescatadas y trasladadas al Centro de Recuperación del Saler.

Ese suceso se convirtió en el punto de partida de un trabajo escénico que combina documental y ficción, memoria y juego, para invitar al público a reconstruir un territorio afectado por la catástrofe.

Así, en escena, la llamada Mujer Tortuga guía a niñas, niños y adultos en un espacio donde los objetos rotos, las voces y los recuerdos se transforman en preguntas compartidas sobre la supervivencia y la esperanza.

La pieza surge del proyecto 'Pobles en peu d'art', línea de trabajo de Albaladejo que conecta artes escénicas y comunidad. En esta ocasión, la creadora ha contado con la participación de alumnado del CEIP Carme Miquel de Algemesí y de un equipo artístico formado por Sara Espinar, Raquel Fonfría, Xavi Jiménez, Victoria Trillo, Joan Miquel Reig, Luís Zapata, Lorena Comín y María Mínguez, entre otros.

Aquí, donde florecen los galápagos ha sido desarrollada dentro del programa de Residencias de Creación 2025 de Carme Teatre, un espacio de investigación y acompañamiento a artistas que promueve la creación escénica contemporánea en València.

Tras este estreno, el ciclo continuará con propuestas que amplían la mirada sobre el cuerpo, el humor, la inclusión y la convivencia desde lenguajes diversos. El 25 y 26 de octubre, Disiden.Cía (Navarra) presentará 'Bipedestrucción', un espectáculo de danza contemporánea para todos los públicos que reivindica la pluralidad de los cuerpos y las identidades a través del humor y la imaginación.

La pieza, seleccionada en el XXIII Circuito de Creación Contemporánea de la Red de Teatros Alternativos y premiada con mención de honor en la Feria Ibérica de Fundão, invita a repensar cómo se camina y se crece en comunidad.

Por su parte, el 8 y 9 de noviembre será el turno de 'Como los pingüinos', de la compañía catalana La Bleda, una de las referencias del teatro clown familiar en España. Su creadora, Helena Escobar, comparte una historia inspirada en su propia experiencia médica y de vida, abordada con ternura y humor. La intérprete fue reconocida con el Premio Tespo al mejor trabajo de clown (Unió d'Actors i Actrius de Catalunya, 2009), y esta nueva obra confirma la madurez artística de una compañía con más de dos décadas de trayectoria.

Además, los días 13 y 14 de diciembre, la coreógrafa gallega Paula Quintas presentará 'Multiperspectivas#3', un diálogo entre danza y circo que experimenta con la participación del público y los límites del espacio escénico.

Ganadora del Premio de la Crítica de Galicia (2019) y del Primer Premio del Certamen Coreográfico de Madrid (2007), Quintas es una de las voces más innovadoras de la escena gallega contemporánea. En enero de 2026, La Escalera de Tijera / Z Teatro (Extremadura) ofrecerá 'La loca historia del Siglo de Oro', un espectáculo teatral y musical que revisa los grandes personajes y conflictos del Siglo de Oro con una mirada humorística y contemporánea.

Candidata a los Premios Max 2025, la obra combina clown, comedia del arte y teatro clásico, y cuenta con la dirección de Javier Uriarte y música original de Balta Cano. El ciclo continuará en febrero con Danza Down - Cía Elías Lafuente, pionera en danza inclusiva con más de veinte años de trayectoria.

El proyecto, integrado por intérpretes con discapacidad intelectual, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Discapacidad Reina Letizia de Cultura Inclusiva (2023) y la Medalla de Oro en el Concurso Internacional de Danza Vaslav Nijinsky, entre otros reconocimientos.

Por último, del 28 de febrero al 1 de marzo, la compañía Ultramarinos de Lucas, Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud (2015) y Premio ASSITEJ España (2020), cerrará el ciclo con Tengo gente en el cuerpo, un espectáculo de teatro físico y poético sobre la memoria corporal y la identidad, dirigido a público joven y adulto.

A lo largo de más de una década, el Cicle Famílies de Carme Teatre se ha consolidado como un espacio de encuentro entre arte y comunidad, con una programación que une generaciones y fomenta la participación cultural desde la infancia.

Al respecto, la programadora del ciclo, Marina Díaz Lafuente, ha destacado que 'El Cicle Famílies' es "una puerta abierta a la emoción y a la reflexión compartida". Así, ha resaltado que "cada edición busca que niñas, niños y personas adultas vivan la experiencia teatral desde la curiosidad y la cercanía" y que esta temporada "nos emociona especialmente inaugurar con una residencia de creación valenciana y contar con artistas que apuestan por la diversidad, la inclusión y la innovación escénica".