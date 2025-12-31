El año se despide en la Comunitat Valenciana con lluvias al final del día en el litoral y temperaturas en descenso

Archivo - Imagen de frío. - RICARDO RUBIO-EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El año se despide en la Comunitat Valenciana con el cielo poco nuboso o despejado, aunque irá aumentando a intervalos nubosos o cielo nuboso por la tarde, con probables precipitaciones en el litoral de Valencia y el norte de Alicante al final del día; mientras que en otros puntos del litoral no se descartan de forma más débil y dispersa.

Por su parte, las temperaturas mínimas irán en ligero descenso o se mantendrán sin cambios, con heladas débiles en el interior; y las máximas también bajarán, según Aemet.

El viento soplará flojo variable, con predominio de la componente oeste y aumentos ocasionales de intensidad en el interior norte de Castellón y en el litoral de Alicante a primeras horas, tendiendo por la tarde a nordeste flojo en el litoral y a viento flojo variable en el resto.