ANPE alerta de un aumento del 31,3% en los casos atendidos por el Defensor del Profesor en la Comunitat

VALÈNCIA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Profesor de ANPE confirma que el "malestar emocional" del profesorado "se ha convertido en un problema estructural del sistema educativo, tanto en el conjunto del Estado como en la Comunitat Valenciana", ha informado la entidad en un comunicado.

El servicio, según las mismas fuentes, sigue registrando un aumento de los casos y una creciente complejidad de las situaciones atendidas, con especial incidencia de la ansiedad y del síndrome de burnout entre el personal docente.

En el ámbito estatal, la memoria del curso 2024-2025 refleja un incremento de la ansiedad, las bajas laborales y la depresión entre el profesorado que acude al servicio, con porcentajes que superan los datos del curso anterior y que "evidencian" una cronificación del malestar y del desgaste emocional.

En paralelo, el informe de la Comunitat, donde los casos atendidos han sufrido un incremento del 31,3% respecto del curso anterior, constata que la proporción de docentes que manifiestan ansiedad se ha disparado respecto al curso pasado manifestándose en un 90,5% de las consultas, mientras que también aumentan los casos de depresión (14,3%), aunque se reducen las bajas laborales, lo que apunta a que muchos profesionales permanecen en el aula pese a su deterioro emocional, según las mismas fuentes.

En la Comunitat, además, se observa un crecimiento de los expedientes tramitados y una extensión de los conflictos a más etapas educativas: aunque la Secundaria sigue concentrando la mayoría de los casos (57,1% de los casos), empiezan a aparecer situaciones relevantes en Infantil, Primaria, Formación Profesional y otras enseñanzas, "lo que demuestra que los problemas de convivencia y las agresiones a la autoridad docente ya no son exclusivos de la ESO y el Bachillerato", han apuntado.

Tanto en el conjunto del Estado como en la comunidad autónoma, las consultas más frecuentes al Defensor del Profesor se relacionan con faltas de respeto en el aula, falsas acusaciones, dificultades para impartir clase con normalidad y situaciones de acoso o denuncias ante equipos directivos e inspección.

Los datos de ambos informes coinciden en señalar la sobrecarga burocrática, las elevadas ratios, la falta de recursos humanos y materiales y el insuficiente apoyo institucional como factores decisivos en el deterioro del bienestar docente.

ANPE ha subrayado que "la implantación de nuevos marcos normativos, la proliferación de coordinaciones y proyectos sin dotación suficiente y la falta de personal de administración y servicios han convertido la burocracia en un obstáculo permanente para la labor educativa, generando estrés, desmotivación y sensación de abandono entre el profesorado".

Ante esta situación, ANPE ha reclamado en el conjunto del Estado y específicamente en la Comunitat un refuerzo real de las plantillas docentes, más personal de administración y servicios en los centros, simplificación burocrática y entornos digitales accesibles, así como una reducción de ratios y de la carga lectiva, especialmente de las figuras de coordinación vinculadas al bienestar y la convivencia.

El sindicato ha exigido, además, más apoyo psicológico y jurídico para el profesorado víctima de conductas contrarias a la convivencia, campañas de sensibilización dirigidas a familias y alumnado, el reconocimiento de los problemas de salud mental como enfermedades profesionales y la aprobación de un Estatuto Docente que regule la carrera profesional y otorgue estabilidad normativa al trabajo del profesorado.