Antella condena el asesinato machista en la localidad: "Hay que nombrar la violencia de género para combatirla"

VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Antella se ha concentrado este lunes para condenar el asesinato machista ocurrido este domingo en la localidad, donde un hombre mató a su mujer delante de su hijo de 12 años y después se suicidó. "Hay que nombrar la violencia de género para combatirla", han defendido las decenas de personas que han acudido.

Además, los asistentes han guardado un minuto de silencio en repulsa por este feminicidio, un acto que se repetirá este martes y miércoles debido a los tres días de luto decretados por el Ayuntamiento del municipio.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que ha asistido a la concentración, ha sostenido que la violencia de género es "una lacra social que mata a las mujeres por el hecho de ser mujeres".

"Hoy, más que nunca, tenemos que reivindicar que hay una violencia que existe que es contra las mujeres, que es la violencia de género", ha defendido, y ha recalcado que "hay que nombrarla para combatirla". "No podemos luchar contra algo que se niega, por lo tanto, es imprescindible nombrarla, conocerla y denunciarla para poder combatirla", ha declarado.

Bernabé ha abogado por "alejarnos de discursos negacionistas, de confrontación social y sobre todo institucional". "Es necesario, pero sobre todo es de justicia, de justicia por esas mujeres, por sus familiares, por los hijos y las hijas que hoy se quedan, que son huérfanos de una violencia absurda, sin límites y que va en contra de las mujeres", ha expresado, y ha insistido en que "hay que nombrarla y reconocerla, porque de lo contrario no se puede combatir".

En esta línea, ha puesto en valor ese "consenso social ganado durante tantos años, después de 1.212 mujeres muertas en este país, desde que tenemos registros". "En este 2023, ha habido 28 mujeres muertas (por violencia de género), dos en la Comunitat Valenciana", ha subrayado, y ha afirmado que "por todas ellas" los españoles y las españolas "deben reivindicar más que nunca ese consenso alcanzado".

Por su parte, el 'president' de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, ha asegurado que "para el pueblo valenciano hoy es un día de dolor" en el que "llorar la muerte de María y la destrucción de esa unión que tiene indeleble para siempre la madre en un hijo".

Asimismo, ha trasladado a los allegados de la víctima el pésame, y ha reiterado: "Hoy es un día muy triste para Antella y para todos los valencianos y valencianas". "Habéis vivido, habéis querido y habéis visto lo que provoca esa enfermedad -que no se puede describir de otra manera- obsesiva de aquellos que piensan que pueden definir el futuro de las mujeres", ha lamentado.

Puig ha reivindicado que la sociedad valenciana "no quiere que en ningún caso se pueda contribuir de ninguna forma a que haya hombres que se crean en un derecho superior a las mujeres". "Todos somos conscientes de que nuestra sociedad tiene muchos problemas, pero poco a poco entre todos los vamos solucionando", ha apuntado.

Al respecto, ha advertido que "si no solucionamos este problema que tenemos entre nosotros, que es ese que justifica el machismo, no avanzaremos". "Nunca avanzaremos suficientemente", ha apostillado.

"Hemos de estar juntos, todos, por encima de cualquier idea, de cualquier partidismo, y hemos de combatir esa idea que finalmente provoca la muerte, el asesinato, pero también los maltratos de tantas mujeres que están entre nosotros", ha reivindicado, y ha aseverado que Antella ha sido este lunes "símbolo de la resistencia frente a la barbarie".

Finalmente, ha sostenido que la lucha contra la violencia de género "es la causa común más importante que entre todos podemos abrazar". "La causa que habla de la igualdad, del derecho de las mujeres a tener su propio proyecto de vida. Eso es a lo que hoy todos juntos representamos: la esperanza para que nunca más pase lo que pasó ayer", ha concluido.

"NO PODEMOS CONSENTIRLO"

Preguntada por la concentración celebrada esta mañana frente a Les Corts en la que se ha mostrado la pancarta en la que se rechaza la violencia machista y de la que se han vuelto a desmarcar los diputados de Vox, Bernabé ha calificado la actuación del partido de "inédita". "No podemos consentirlo, no podemos retroceder", ha dicho.

"Esa confrontación institucional no responde a la voluntad social, al consenso social adquirido tras años y años de lucha, tras años y años de mujeres muertas", ha manifestado, y ha sostenido que "hay ciertas cuestiones que se tienen que apartar de los discursos ideológicos negacionistas, que no llevan más que a la confrontación y al odio".

Asimismo, ha apuntado que la presidenta de Les Corts, Llanos Massó --quien ha permanecido junto a los diputados de Vox-- "representa a Les Corts, no a un grupo político, no a un posicionamiento ideológico". "No se pueden mantener ni gobiernos ni instituciones que se niegan a reconocer la violencia como existe", ha denunciado Bernabé, quien ha apelado a "quienes apoyan a esos posicionamientos a "declinarlos". "No podemos soportarlo", ha expresado.