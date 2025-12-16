El anteproyecto 'Trencadís', diseño ganador para el futuro Palacio de Congresos de Elche

Acto público de apertura de sobres del Concurso de Anteproyectos para el Palacio de Congresos de Elche - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El anteproyecto con el lema 'Trencadís' ha sido elegido como el diseño ganador del Concurso de Anteproyectos para el Palacio de Congresos de Elche (Alicante). Sus autores son Javier Rodríguez Alcoba y Carlos Rodríguez Alcoba, en representación de García Rodríguez Alcoba Oficina de Arquitectura SLP.

Así se ha desvelado este martes por la tarde durante el acto público de apertura de sobres de este certamen, en el que han participado el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; la diputada de Arquitectura, Carmen Sellés, y la secretaria del jurado y jefa del Servicio de Documentación y Administración del Área de Arquitectura, Encarna Martínez, quien se ha encargado de leer el fallo. También ha asistido la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marian Cano.

Para el proyecto 'Trencadís', se ha previsto una dotación de 108.900 euros tras haber obtenido una puntuación total 93 puntos. La propuesta se ha alzado con el primer premio por ofrecer una "posición estratégica elevada sobre la calle", con visiones "amplias y directas sobre el Palmeral", al tiempo que persigue generar una "relación urbana más abierta y transversal, permitiendo conectar el edificio con su entorno inmediato".

Por su parte, Pérez ha señalado, tras la lectura del fallo del jurado, que ha habido 104 propuestas en este concurso y que estas se han ajustado a "unas bases muy estrictas para desarrollar un proyecto muy singular" que "va a transformar la realidad de Elche".

Asimismo, Ruiz ha indicado que esta es la iniciativa que Elche "necesita". "La ciudad está en un buen momento", ha resaltado el primer edil, quien también ha apuntado que hay "cosas que solucionar" y "desafíos y retos por delante" a los que "hacer frente".