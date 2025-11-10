Apertura oficial del curso 2025-2026 en el Conservatorio José Iturbi de València, con 626 estudiantes

VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Conservatorio Municipal de Música José Iturbi de València ha inaugurado oficialmente el curso académico 2025-2026 con una matrícula de 626 estudiantes y "un completo programa de actividades artísticas y pedagógicas que consolidan su proyección cultural", según ha informado el ayuntamiento de esta ciudad en un comunicado.

Así, ha destacado que el nuevo curso estará marcado por cinco conciertos en el Palau de la Música de València; dos conciertos barrocos, en la Iglesia de San Nicolás y en Museo de Bellas Artes; y cinco conciertos en el Mesón de Morella. A estos se suman recitales protagonizados por alumnado solista y agrupaciones camerísticas.

La concejala de Educación en la capital valenciana, Rocío Gil, ha asegurado que este conservatorio es "un referente de la acción educativa musical de la ciudad". Asimismo, ha comentado que "si el buque insignia en programación musical del Ayuntamiento de València es el Palau de la Música, el Conservatorio Municipal José Iturbi representa el emblema educativo musical de la ciudad, la base pedagógica regalada de la estrategia urbana València Music City".

Gil ha indicado que la labor de este conservatorio "trasciende lo puramente pedagógico para convertirse en un foco de vida cultural y artística de València y alinearse plenamente con la estrategia internacional València Muisc City".

Uno de los ejes centrales de este curso para este centro será la celebración del 70 aniversario de la Coral Juan Bautista Comes, formación emblemática del conservatorio nacida en 1956 de la mano de José Roca. Con motivo de esta efeméride se desarrollarán diversos eventos conmemorativos que culminarán con un gran concierto el 17 de mayo en el Palau de la Música y la edición de un libro histórico que repasará las siete décadas de trayectoria de la agrupación.

Entre las novedades académicas está la presentación del cuarto método de música contemporánea 'L'essència de Violeta', dedicado a la viola, así como la continuación del proyecto pedagógico 'Pekecámara' y la participación activa en el programa 'Erasmus+', que impulsa la movilidad y cooperación internacional.

El Conservatorio José Iturbi también reafirma su "compromiso con la equidad y la igualdad", al estar reconocido en el Grado II en los Escenarios de Igualdad, promovido por la asociación de Mujeres en la Música. Este distintivo acredita su labor en la promoción de la igualdad de oportunidades y la perspectiva de género en la educación musical, ha concretado el consistorio.

Esta administración local ha asegurado que "con este amplio abanico de propuestas, el Conservatorio afronta el curso 2025-2026 con entusiasmo, consolidando su papel como referente cultural, educativo y social en la ciudad de València".