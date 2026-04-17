El apoyo de la familia, clave para acceder a la vivienda: las donaciones de padres a hijos se duplican desde 2019

Presentacióbn del Portal Estadístico del Notariado en València - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El acceso a la vivienda depende cada vez más del apoyo familiar en la Comunitat Valenciana. Prueba de ello es que las donaciones de vivienda de padres a hijos casi se han duplicado desde 2019, al paaar de 3.015 a 7.776 en 2025. Además, los compradoress jóvenes se han reducido significativamente. Si en 20027 representaban el 21,58% del mercado, con datos del pasado año solo son el 8,39%.

Estos son algunos de los datos más destacados que ha puesto de relieve el Colegio Notarial de Valencia, que este viernes ha presentado la información relativa a la Comunitat incluida en el Portal Estadístico del Notariado, un proyecto dedicado a la vivienda que se basa en los datos contenidos en las escrituras de compraventas autorizadas ante notario y presenta los precios reales de la vivienda, no los de oferta, de una manera "visual, interactiva" y con acceso gratuito.

El portal de la vivienda --que impulsa el Consejo General del Notariado-- se nutre de información anonimizada contenida en el índice Único Informatizado Notarial, la base de datos del notariado que cuenta con más de 170 millones de documentos.

El diseño de esta herramienta es "intuitivo y visual" y cuenta con un mapa interactivo donde se puede llegar a nivel de código postal y seleccionar un área de interés con una herramienta de dibujo para obtener información de los principales indicadores sobre la vivienda.

Asimismo, permite filtrar por tipo de finca y construcción y consultar el precio medio por metro cuadrado, la superficie media, el importe medio total y el número de compraventas realizadas en la zona seleccionada. Los datos ofrecidos se actualizan cada mes y ofrecen la visión de los últimos doce meses de actividad en el mercado.

Con la plataforma, también se puede seguir la evolución de estos factores y ofrece estadísticas completas de los últimos doce años, además de indicadores sociodemográficos.

Durante la presentación, el decano del Ilustre Colegio Notarial de Valencia, José Carmelo Llopis, ha destacado que "no solamente los datos el catastro son importantes, sino los relativos a quién compra, cuál es la fecha de nacimiento, edad del que compra, la nacionalidad y la residencia, que son los datos que contiene de manera gratuita este portal y, por ello, permite hacer una radiografía de los datos directos extraídos de las escrituras".

La iniciativa se ha mostrado ante representantes del ámbito político, financiero, académico e inmobiliario. Además, ha contado para su clausura con la presencia del secretario autonómico de Vivienda de la Generalitat Valenciana, Sebastián Fernández.

"LA VIVIENDA ES LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN"

"La vivienda no es hoy una preocupación más, sino que es la principal preocupación de la ciudadanía", ha subrayado Fernández. Desde el punto de vista institucional, este proyecto tiene un "valor incalculable" porque un mercado "más transparente es más justo y la transparencia no es sólo una exigencia ética, sino una herramienta económica de primer orden", ha agregado.

Igualmente, ha recalcado: "Este gobierno ha sido muy consciente de la importancia de abordar mecanismos que faciliten la emancipación de nuestros jóvenes y, por ello, hemos impulsado medidas en materia de vivienda como el Plan Vive y, en fiscalidad, hemos terminado con el impuesto de donaciones y el impuesto a la muerte".

Además, el director general del Centro Tecnológico del Notariado, Albert Martínez, ha presentado durante el acto un amplio estudio sobre el mercado de la vivienda en la Comunitat Valenciana en el período 2007-2025.

Este análisis refleja un crecimiento sostenido del precio euro/metro cuadrado de la vivienda plurifamiliar --pisos nuevos y de segunda mano-- en la Comunitat Valenciana, que en 2025 se sitúa en 1.676 euro/m2, aún por debajo de la media nacional (2.194 euro/m2), pero con una clara tendencia al alza desde los mínimos de 2013 (+69,1 por ciento).

Esta evolución se reproduce en las tres provincias, con Alicante como el mercado más caro (1.869 euro/m2) y el que lidera el crecimiento desde 2013, impulsado en gran medida por la demanda internacional, seguido de Valencia (1.589 euro/m2) y Castellón (1.235 euro/m2).

A nivel de capitales, València alcanza los 2:489 euro/m2, lo que supera ya los niveles previos a la crisis inmobiliaria, mientras que Alicante se sitúa en 1.889 euro/m2 y Castelló de la Plana en 1.297 euro/m2.

El volumen de compraventas en la Comunitat Valenciana confirma la "reactivación del mercado", con 83.015 operaciones en 2025, más del doble que en los mínimos de 2013, aunque por debajo de los máximos registrados antes de la burbuja inmobiliaria.

En esta línea, Martínez ha indicado que "el mercado está en expansión pero no es homogéneo, ya que mientras ciudades como València ya superan los niveles previos a la crisis y provincias como Alicante lideran el crecimiento impulsadas por la demanda internacional, otros territorios como Castellón avanzan a un ritmo más moderado, lo que refleja un mercado cada vez más dual".

"No voy a ser yo el que diga que el acceso a la vivienda es fácil", ha incidido y ha añadido que "el precio que había en el 2007, en aquella época que todos teníamos complejo de ricos, uno compraba e iba al banco y te pagaban el 100% de la vivienda, el IVA, el coche y con un poco de suerte las vacaciones también, es evidente que no se sostenía".

Además, ha subrayado que del 2013 al 2025 ha habido un "incremento prácticamente del 70% en el precio de la vivienda y la renta familiar neta en Valencia ha subido un 45%, por tanto, es evidente que hay un descalce".

EL DIFÍCIL ACCESO DE LOS JÓVENES A LA VIVIENDA

Según los datos recogidos por la organización colegial, la participación de los jóvenes en el mercado se ha reducido de forma "significativa" en los últimos años, mientras aumenta el recurso a mecanismos de apoyo familiar, como donaciones de vivienda o de dinero, especialmente en contextos de precios crecientes.

Si en 2007 los compradores de entre 18 y 30 años representaban el 21,58% del total, en la actualidad su peso se sitúa en torno al 8,39%, incluso por debajo de la media nacional, donde apenas alcanzan el 9,6% de las compraventas.

El acceso a la vivienda depende cada vez más del apoyo familiar en la Comunitat Valenciana: las donaciones de vivienda de padres a hijos casi se han duplicado desde 2019 --de 3.015 en 2019 a 7.776 en 2025--, mientras que las donaciones monetarias se han multiplicado por cuatro, lo que las consolida como una de las principales vías de entrada al mercado, especialmente para los más jóvenes.

Esta tendencia se reproduce en las tres provincias: en Valencia las donaciones monetarias han pasado de 1.647 a 5.370, en Alicante de 844 a 4.012 y en Castellón de 432 a 1.712, lo que refleja un crecimiento generalizado del recurso a este tipo de ayuda. El importe medio de estas donaciones en 2025 en la Comunitat superaba los 75.000 euros.

LA DEMANDA EXTRANJERA

Los datos confirman el peso estructural de la demanda extranjera en el mercado valenciano. En 2025, los compradores extranjeros representaron el 36,9% del total en la Comunitat, por lo que su presencia en el mercado se ha más que duplicado desde 2007.

En la provincia de Valencia ese porcentaje se situó en el 21,97%, mientras que en la ciudad de Valencia alcanzó el 25,76%. El peso del comprador extranjero es "especialmente determinante" en la provincia de Alicante, donde representa el 51% del total de compradores. Finalmente, en la provincia de Castellón, el comprador extranjero representa el 22,7% del total y son en su mayor parte residentes (17,24%).