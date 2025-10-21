Aprobada en comisión la ZBE de València, desde el 1 de diciembre en vigor solo para vehículos de fuera de la provincia

Imagen con el área que estará incluida en la ZBE de la ciudad de València y con información sobre las restricciones. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

La nueva normativa no afectará a los conductores de la capital valenciana hasta enero de 2028

El Ayuntamiento de València ha aprobado este martes en la Comisión de Patrimonio la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que entrará en vigor el próximo 1 de diciembre y que hasta el 31 de diciembre de 2026 únicamente afectará a los vehículos matriculados fuera de la provincia de Valencia que tengan etiqueta A (también llamados sin etiqueta): los de gasolina matriculados antes del año 2001 y los diésel matriculados antes del año 2006.

Esta restricción de tráfico no afectará a los conductores de la ciudad de València hasta enero de 2028. Tras recibir esta jornada el visto bueno de la comisión municipal de Patrimonio, la ordenanza pasará la semana que viene por el pleno del Ayuntamiento --la sesión ordinaria de octubre-- para ser ratificada.

Así lo ha indicado el concejal responsable de Movilidad y Seguridad en la capital valenciana, Jesús Carbonell (PP), que ha destacado que la implantación de esta normativa "va a ser progresiva". "No queremos obligar a cambiar de coche a los vecinos de la ciudad con menos recursos, como pretenden los grupos de la oposición: Compromís y PSOE", ha expuesto el edil.

Carbonell ha remarcado que "hasta el año 2028 los vecinos que vivan en la ciudad de València podrán seguir circulando por la Zona de Bajas Emisiones", al tiempo que ha concretado que "además, llegada esa fecha, a aquellos que no hayan podido cambiar de coche desde el Ayuntamiento se les facilitará un título de la EMT --Empresa Municipal de Transportes-- para usar el transporte urbano gratuito todo el año". Estos conductores también dispondrán de 48 días para poder circular por la ZBE sin problema.

La ordenanza establece que desde el 1 de diciembre de 2025 se limita la entrada en la ZBE a vehículos con etiqueta A, pero únicamente de fuera de la provincia de Valencia. A partir de enero de 2027 la limitación será para cualquier vehículo sin etiqueta de fuera de la ciudad de València. Las restricciones serán ya totales a partir del 1 de enero de 2028, cuando las limitaciones afectarán ya también a los vehículos de los vecinos de la capital valenciana.

Las restricciones previstas para la Zona de Bajas Emisiones afectarán a turismos, motocicletas y ciclomotores con la etiqueta A (también llamados sin etiqueta), según el catálogo de distintivos medioambientales de la DGT. Quedarán excluidos de las limitaciones los vehículos asociados a actividades económicas (pymes y autónomos, entre otros), con el fin de "proteger los intereses económicos y sociales de la ciudad", ha agregado el concejal de Movilidad.

Además, disfrutarán de la excepción, con previa solicitud de autorización, los vehículos usados por titulares de tarjeta de estacionamiento PMR (para personas con movilidad reducida), los de familias numerosas o con menores de tres años, y aquellos donde viajen embarazadas o personas con movilidad reducida temporalmente.

Tampoco tendrán restricciones los vehículos de emergencias, de servicios esenciales y los considerados históricos hasta 96 accesos al año. Junto a lo anterior y también previa solicitud de autorización, los vehículos afectados por las restricciones tendrán una bolsa de 48 accesos diarios para entrar en la ZBE durante el año natural.

Estarán exentos de restricción los vehículos vinculados a la actividad económica, es decir, los de abastecimiento y servicios que se presten en la ciudad.

Jesús Carbonell ha precisado que entre las novedades, y fruto de las alegaciones presentadas a la ordenanza, las personas con movilidad reducida tendrán una autorización adicional de las que estaban planteadas inicialmente para poder circular y atender sus necesidades de movilidad.

Asimismo, ha apuntado que en la actualidad, a tres años de entrar en vigor la normativa para los vecinos de València, "solo un 8 por ciento de los vehículos que circulan censados en la ciudad se verá afectado en la práctica por la ZBE".

ÁREA AFECTADA

La ordenanza define una ZBE: 'València ZBE' que abarca una superficie de 27,8 kilómetros cuadrados, que incluyen casi toda la ciudad, y que está delimitada por la Ronda Norte, Tarongers, Serrería y el Bulevar Sur.

"Los vecinos de València no tendrán que preocuparse por la ZBE hasta 2028, ya que hemos optado por una normativa blanda. Pretendemos proteger los intereses económicos y sociales de los vecinos y, especialmente, evitar que los perjudicados sean aquellos con menos recursos", ha insistido Carbonell.

El concejal ha resaltado, asimismo, que "la cifra de vehículos que no podrían circular será muy baja", a la vez que ha expuesto que "aún así podrán circular 48 días al año, y tendrán un título para viajar gratis todo el año en la EMT". "La normativa no puede perjudicar a las personas con menos posibilidades para cambiar su vehículo", ha reiterado.

TRABAJOS TÉCNICOS Y CAMPAÑA INFORMATIVA

El Ayuntamiento de València está finalizando los trabajos técnicos para la puesta en marcha del software que identifique y discrimine en la ZBE las matrículas de los vehículos según la tipología de su etiqueta, también las cámaras a lo largo de toda la ciudad y los 44 paneles informativos en los lugares más significativos.

"Los trabajos conducentes a la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de València siguen su curso en diferentes vertientes", ha asegurado Jesús Carbonell, que ha explicado que ya se han resuelto y atendido las alegaciones ciudadanas que se han presentado al texto de la ordenanza como paso previo a su aprobación definitiva en el pleno municipal de la próxima semana.

El concejal ha asegurado además que el consistorio llevará a cabo "una fuerte campaña informativa para que todos los usuarios conozcan los detalles del funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones".