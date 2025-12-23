Aprobada la concesión de los Premios Literarios Ciudad de València 2025, a los que han concurrido 1.187 obras

Imagen del cartel de los Premios Literarios Ciudad de València 2025. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado este martes la concesión de los galardones de la XLIII edición del certamen literario Ciudad de València 2025. De este modo culmina el proceso iniciado el pasado mes de marzo con la convocatoria de este certamen, al que han concurrido 1.187 obras, según ha informado el consistorio en un comunicado. En esta edición se ha declarado desierto el Premio de narrativa en castellano Vicente Blasco Ibáñez.

En total, esta administración municipal ha destinado 70.000 euros a este concurso. La mayoría de las obras presentadas, 1.034, han optado a los premios en las modalidades en castellano y otras 139 han participado en valenciano. El fallo del jurado se hizo público en noviembre.

Cada uno de los premiados recibirá, además de la compensación económica correspondiente, una escultura del autor valenciano Miquel Navarro. Este es el trofeo acreditativo de los Premios Ciudad de València.

Las bases de la convocatoria prevén la publicación de las obras premiadas a través de editoriales valencianas especializadas en cada una de las modalidades del certamen: Edicions Bromera (premios Isabel de Villena, Maria Beneyto i Eduard Escalante), Edicions del Bullent (Premio Josep Vicent Marquès), Editorial Renacimiento (Premio Celia Amorós), Editorial Sargantana (Premio Vicente Blasco Ibáñez), Editorial Visor (Premio Juan Gil-Albert), Editorial Ñaque (Premio Max Aub) y Grafito Editorial (Premio Josep Sanchis Grau).

En esta edición, el premio de narrativa en valenciano Isabel de Villena, dotado con 12.000 euros, ha sido para Elvira Cambrils por 'Gramàtica dels gira-sols'; el Premio de poesía en valenciano Maria Beneyto, dotado con 6.000 euros, para Josep Ballester por 'Quan tanque els ulls'; y el Premio de poesía en castellano Juan Gil-Albert, dotado con 6.000 euros, para Jorge Fernández Gonzalo por 'Insectario'.

Asimismo, el Premio de teatro en valenciano Eduard Escalante, dotado con 8.000 euros, lo ha recibido Carles Batlle Jordà por 'Els miratges de Tatooine'; el Premio de teatro en castellano Max Aub, dotado con 8.000 euros, para Abel González por 'Carrusel' y el Premio de ensayo en castellano Celia Amorós, dotado con 10.000 euros, para Francisco Javier Pérez Navarro por 'El placer de la domesticación'.

A estos galardones se suman el Premio de ensayo en valenciano Josep Vicent Marqués, dotado con 10.000 euros, para Joan Borja i Sanz por 'Breviari d'amors nobles'; y el Premio de cómic Josep Sanchis Grau, dotado con 10.000 euros, para Joaquín Vizuete Albaladejo y Francisco Mario Toro Gutiérrez por 'Geografía e historieta'.