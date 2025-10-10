Aprobada la convocatoria del premio-beca José Iturbi al mejor expediente de enseñanzas profesionales de música

Archivo - Imagen de archivo de un piano. - AJUNTAMENT VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado este viernes la convocatoria del premio-beca José Iturbi al mejor expediente académico 2022-2023 de enseñanzas profesionales de Música del Conservatorio Municipal de Música José Iturbi, dotado con 1.500 euros.

Así lo ha indicado el edil portavoz del ejecutivo municipal, Juan Carlos Caballero, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local.

Este premio-beca, que es único y reconoce la excelencia del alumnado en sus estudios, se otorga a quien obtenga la mayor nota según el siguiente baremo: media del expediente académico, 10 puntos por cada Premio de Honor y 7 por cada Mención. En caso de empate, se otorgará exequo entre los y las concurrentes.

El alumnado aspirante que quiera optar al galardón deberá haber finalizado las Enseñanzas Profesionales en el curso 2024/2025 y cursado en el Conservatorio Municipal de Música José Iturbi los últimos cuatro cursos académicos a contar desde la presente convocatoria, salvo los casos excepcionales que, por altas capacidades, hubieran completado toda la enseñanza en un tiempo inferior mediante ampliaciones de matrícula.

Asimismo, deberán haber obtenido Premio de Honor de Fin de Enseñanzas en su especialidad o Mención de Honor, que se valorará si no se diera el primero.

La solicitud para concurrir a este premio-beca, cuyo plazo de presentación será de veinte días naturales siguientes a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Valencia, se dirigirá a la Alcaldía del Ayuntamiento de València, junto con la documentación requerida en las bases, y se tramitará a través de cualquiera de los diferentes registros del consistorio.

La convocatoria se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y su extracto en el BOP. Asimismo, se expondrá en el tablón de anuncios del citado conservatorio y en la web del ayuntamiento de la capital valenciana.

"Se busca premiar la excelencia y al mejor currículum académico de nuestros músicos valencianos, de nuestros jóvenes que están estudiando y que se están formando en nuestra escuela y en nuestro conservatorio", ha manifestado Juan Carlos Caballero.