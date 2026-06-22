Aprobado el cambio para crear en las naves de Guatla una zona verde y dotaciones públicas y no un macrohotel

Archivo - Imagen de archivo de las naves de Guatla, en València. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de València ha aprobado este lunes de forma definitiva la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de los ámbitos de la calle Guatla, en el barrio de Sant Antoni, y de las calles Doctor Olóriz, Just Ramírez y Vicente Peris, en el barrio de Tormos, para crear en las naves de Guatla una zona verde y dotaciones públicas en lugar del macrohotel planteado en ese entorno.

Así lo ha indicado en un comunicado el Ayuntamiento, que ha precisado que la nueva ordenación transformará el patio de manzana donde se ubican las antiguas naves de Guatla --donde el planeamiento anterior permitía un macrohotel de más de 500 plazas-- en zona verde, equipamiento dotacional y vivienda asequible. El consistorio ha puntado que de este modo "da respuesta a una reivindicación histórica del vecindario del distrito de La Saïdia".

La administración local ha recordado que el pleno municipal de octubre de 2024 acordó desestimar el proyecto hotelero por incompatibilidad con el interés general del barrio e impulsó la modificación urbanística para recalificar el suelo de las naves de uso terciario a dotacional.

Igualmente, ha resaltado que la suspensión de licencias acordada en julio de 2024 permitió bloquear la reactivación del hotel mientras se tramitaba el nuevo planeamiento.

"Este gobierno municipal está cumpliendo con lo que nos comprometimos con los vecinos. Dijimos que el proyecto del macrohotel no cumplía y lo frenamos, y ahora aprobamos definitivamente un planeamiento que devuelve al barrio zonas verdes, equipamientos públicos y vivienda asequible", ha expuesto el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner.

Con el cambio aprobado, en el ámbito de Guatla --de 6.306 metros cuadrados de superficie-- el patio interior de manzana se convierte en un jardín público de 1.273 metros cuadrados y un equipamiento dotacional de 2.773 metros cuadrados que incluye la rehabilitación de la nave norte como testimonio del antiguo conjunto industrial.

Además, se reserva una parcela de 378 metros cuadrados de suelo destinada a vivienda asistencial en régimen de alquiler asequible. La actuación incorpora también al espacio libre el brazo de Guatla de la acequia de Rascanya, catalogado como Bien de Relevancia Local (BRL).

En el ámbito de Doctor Olóriz, Just Ramírez y Vicente Peris --de 9.505 metros cuadrados--, la modificación reordena los suelos para sumar 2.585 metros cuadrados de nuevas zonas verdes, entre jardín y zona verde ambiental; 421 metros cuadrados de equipamiento dotacional y una nueva parcela residencial que absorbe la edificabilidad trasladada desde Guatla, manteniendo inalterada la edificabilidad global ya prevista en el PGOU vigente --16.093 metros cuadrados de techo residencial--.

En conjunto, los dos ámbitos suman 15.811 metros cuadrados de superficie reordenada, 3.858 metros cuadrados de nuevas zonas verdes, 3.194 metros cuadrados de equipamiento dotacional, 378 metros cuadrados de vivienda asistencial y 126 nuevas viviendas.

El estándar dotacional resultante --84,85 metros cuadrados de suelo dotacional por cada 100 metros cuadrados de techo residencial-- casi triplica la media del Área Funcional 5 del PGOU (30,27/100) y corrige "el déficit histórico de equipamientos en La Saïdia", ha añadido el Ayuntamiento.

"SALDA UNA DEUDA HISTÓRICA"

"Esta nueva ordenación salda una deuda histórica con un barrio que arrastraba un déficit de equipamientos y de zonas verdes. Hemos sustituido un macrohotel privado por dotaciones públicas al servicio de los vecinos: un parque nuevo, un equipamiento en la nave rehabilitada y vivienda pública", ha señalado Giner.

La modificación, tramitada por el Servicio de Planeamiento del Ayuntamiento de València, será remitida una vez sea aprobada por el pleno del consistorio --previsiblemente el 30 de junio-- al Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunitat Valenciana para su dictamen preceptivo --exigido por afectar a la ordenación de zonas verdes-- antes de su entrada en vigor definitiva con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).