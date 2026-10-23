Aprobado el PAI de Benimaclet con el rechazo de la oposición y de entidades vecinales del barrio

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado este viernes el PAI de Benimaclet con los votos a favor del equipo de gobierno municipal (PP-Vox) y el rechazo tanto de la oposición (Compromís y PSPV) como de entidades vecinales de este barrio de la ciudad.

El proyecto, con Metrovacesa como promotora que lidera a los propietarios del sector, sale adelante tras más de dos décadas de tramitación. Prevé construir 1.345 viviendas, 400 de ellas protegidas, y reservar 20.000 metros cuadrados para viviendas destinadas a alquiler asequible para menores de 45 años.

Entidades vecinales del barrio han protestado frente al consistorio para mostrar su oposición al PAI. Posteriormente, representantes de la Asociación de Vecinos de Benimaclet, Cuidem Benimaclet o Per l'Horta han intervenido en el pleno para lamentar el "triste final" de un proyecto "especulador", con "la destrucción de 40.000 metros cuadrados de huerta productiva" para "maximizar los beneficios de Metrovacesa".

Por contra, el concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha celebrado la aprobación definitiva del PAI, que según él se produce "en un momento drástico para la vivienda y llega como agua de mayo, porque va a poner en la ciudad 1.345 viviendas nuevas, 400 de ellas de protección pública, y con reserva para vivienda dotacional a alquileres muy muy bajos". "Hoy es un gran día para la ciudad y para Benimaclet, y es un paso muy importante en materia de vivienda", ha dicho.

Sobre las críticas de las entidades vecinales, Giner (PP) ha subrayado que se han mantenido "más de una decena de reuniones" con ellas desde 2023 y "en la última se llegó a la conclusión de que el único punto de fricción que había de un PAI de 260.000 metros cuadrados era un vial perimetral sobre el parque". "Si ese es el único punto de fricción, yo considero que es un éxito de consenso", ha sostenido, y ha remarcado que "otra cosa es que haya determinadas personas que no querían abiertamente el PAI".

LA OPOSICIÓN PREVÉ PISOS DE MÁS DE 400.000 EUROS

Por parte de la oposición, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha denunciado que el PAI se aprueba "por la puerta de atrás para dar vía libre a Metrovacesa y sin escuchar las demandas vecinales". "Estamos ante una alcaldesa que mira hacia otro lado y favorece la especulación", ha señalado, y ha exigido "una ciudad habitable, no un parque temático donde los especuladores sacan provecho cada día".

Robles ha augurado que no habrá 300 viviendas sociales para jóvenes, ya que "no están contempladas en este plan", y también ha puesto en duda a quién van destinadas las casas porque "el precio no bajará en ningún caso de 400.000 euros". Ha recordado que el PAI se remonta a la época de Rita Barberá y fue "una primera puñalada" para un barrio que "siempre ha pedido que fuera una transición amable entre la ciudad y la huerta y un lugar con identidad propia".

En su intervención, el portavoz del PSPV, Borja Sanjuan, ha criticado que el PAI solo "garantiza el mínimo legal de vivienda pública" mientras permite "el máximo beneficio privado: más de 140 millones de euros". Como ejemplo, ha señalado que se construirán "residenciales con piscina" que aumentará el precio de las viviendas "un 110%". "Ustedes no han desbloqueado un PAI, han desbloqueado un pelotazo", ha resumido.

El concejal socialista ha advertido que el proyecto incluye 30.000 m2 de suelo terciario "sin destinarle uso concreto" porque, a su juicio, así "se escapa de las limitaciones turísticas aprobadas por este Ayuntamiento". "En Benimaclet caben muchos apartamentos turísticos y hoteles, ya han autorizado más de 50 en lo que llevan de legislatura ", ha reprochado al ejecutivo local.

GINER DICE QUE ES "EL MEJOR MODELO PARA BENIMACLET"

En su réplica, Giner ha asegurado que el Ayuntamiento ha apostado por "más vivienda" con este PAI, que según él supone "el mejor modelo urbanístico para Benimaclet". Ha destacado que supondrá "una transición mucho mejor consolidada" entre paisaje urbano y el agrícola y ha insistido en que se han incorporado las "mejores" propuestas ciudadanas planteadas. "Este es el urbanismo que necesita València", ha dicho.

También ha afeado al portavoz del PSPV su "obsesión con las piscinas, con el calor que hace en València", y ha asegurado que la 'escoleta' de Benimaclet "está garantizada". Y ha subrayado que el PAI va dirigido a "los vecinos que quieren quedarse en el barrio" pero no pueden por la falta de vivienda, que ha criticado que se debe a ocho años de inacción del anterior gobierno municipal.

VECINOS VEN UNA "AGRESIÓN" A LA IDENTIDAD DE BENIMACLET

Entre las entidades que han intervenido en el pleno, la Asociación de Vecinos de Benimaclet ha asegurado que no se han incorporado la gran mayoría de las propuestas consensuadas por los vecinos, al tiempo que ha acusado al Ayuntamiento de "permitir que Metrovacesa no reduzca su margen de beneficio ni un euro".

Cuidem Benimaclet ha defendido que las necesidades del barrio pasan por desclasificar suelo, nuevos equipamientos y protección de la huerta, en lugar de "maximizar beneficios de grandes constructoras" dentro de "un modelo depredador que expulsa a los vecinos en favor de especuladores y turistas".

Per L'Horta ha lamentado que "en plena emergencia climática, se aprueba un modelo urbanístico de hace 40 años" en el que "la huerta se trata como un solar". "València no debería ser propiedad de quien tiene dinero para compararla", ha reivindicado.

Y la entidad Soc el que Menge, en nombre del Centre Social Terra, ha denunciado que el PAI supone una "agresión" a la identidad de barrio, así como un "sacrificio al altar de la especulación". "Hoy ganáis una votación, pero jamás ganaréis contra un Benimaclet unido, alegre, digno y combativo", ha proclamado.

EL PROYECTO

El PAI comprende alrededor de 268.000 m2 de suelo y cuenta con una edificabilidad residencial prevista de 129.162 m2. Prevé casi 70.000 m2 de zonas verdes, con parques, jardines, espacios libres y áreas de juego, junto a unos 32.000 m2 de suelo terciario para equipamientos educativos, deportivos, residenciales dotacionales, de uso múltiple e infraestructuras, así como 1.200 plazas públicas de aparcamiento.

Según detalla el consistorio, contempla la construcción de 1.345 viviendas, 403 protegidas, y reserva casi 20.000 m2 de suelo dotacional público con capacidad estimada para unas 300 viviendas dirigidas a alquiler asequible por parte de "jóvenes" menores de 45 años.

Los 38.748 m2 de techo edificable residencial se distribuyen en siete parcelas de distintas manzanas con edificios previstos de ocho plantas. El PAI prevé la posibilidad de ejecutar simultáneamente las obras de urbanización y de edificación, siempre que se cumplan los requisitos legales y técnicos. La ocupación de las viviendas estará condicionada a la recepción de las obras de urbanización.

El diseño, según el Ayuntamiento, recoge la integración de huertos urbanos en el parque, "compatible con el tránsito público y sujeta a las condiciones técnicas de riego". También mantiene la prolongación peatonal y ciclista de la avenida de Valladolid y prevé dos nuevos accesos rodados a la Ronda Norte: la prolongación de la calle Poeta Eduard Buil y una conexión junto al Espai Verd.

Además, el consistorio asegura que el PAI contempla la recuperación de los caminos históricos de Vera, les Fonts y Farinós y la conservación de las casas Tello y Bolea, lo que "contribuirá a integrar elementos de la identidad del barrio". Y promete sistemas de drenaje sostenible y un depósito de tormentas con capacidad de 7.125 metros cúbicos.

El paso siguiente a la aprobación del proyecto es la fase de reparcelación, necesaria para concretar la distribución de las parcelas resultantes y las cargas de urbanización, previstas en casi 44 millones de euros.