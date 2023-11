Aprobado con el sí del gobierno PP-Vox el presupuesto de València para 2024, de 1.116,9 millones de euros

El ejecutivo resalta la "amplia" rebaja fiscal y la oposición habla de cuentas "insostenibles en el tiempo" que "incumplen la regla de gasto"

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha aprobado este martes provisionalmente y en el pleno ordinario de noviembre su presupuesto para 2024, unas cuentas que alcanzan la "cifra récord" de 1.116,9 millones de euros y que han salido adelante con el sí del gobierno de PP y Vox y el no de los dos grupos de la oposición: Compromís y PSPV.

Este presupuesto, que se someterá a aprobación definitiva en la siguiente sesión plenaria tras haber el periodo de exposición pública, es el primero del actual mandato y el primero hecho por PP y Vox tras su reciente pacto de gobierno.

Las cuentas tienen como "ejes principales" la seguridad, la limpieza, la sostenibilidad y la vivienda, ha resaltado el ejecutivo. Además, contemplan una rebajada de impuestos y tasas municipales --IBI, Plusvalías, Circulación y Alcantarillado-- de 70 millones de euros.

Durante el debate del presupuesto de 2024, la primera teniente de alcalde y edil de Hacienda, María José Ferrer San Segundo (PP), ha destacado esa rebaja fiscal, "la más amplia del Ayuntamiento". "En este gobierno, presidido por la alcaldesa María José Catalá (PP), cumplimos lo que decimos y sabemos cómo hacerlo", ha afirmado, al tiempo que ha señalado que las cuentas de 2024 alcanzan una cifra "histórica".

"A la oposición le han fallado sus pronósticos" y su "discurso catastrofista no le da la razón", ha añadido San Segundo, que ha agradecido el "intensísimo trabajo" realizado por "todos los servicios del Ayuntamiento y por la Tesorería" para conformar este presupuesto.

Desde la oposición, el portavoz de Compromís y exalcalde, Joan Ribó, ha indicado que este no tiene "demasiada base documental" y ha calificado esas cuentas de "insostenibles en el tiempo". Ha aludido a la bajada de impuesto, a la "reducción de ingresos" que supone, y ha afirmado que "beneficia a los que más propiedades tienen y deja indiferente a la mayoría que solo tiene un piso".

Ribó ha agregado que el "milagro" del que habla Catalá se da "por ingresos que compensan el descenso de ingresos" y proceden de "transferencias corrientes, de capital y por enajenación de inversiones reales", al tiempo que ha agradecido "a PP y Vox la confianza en el denostado Gobierno" central "que vendrá y en sus presupuestos".

Asimismo, ha criticado que la deuda no baje tanto como con el ejecutivo local que él presidió y ha confiado en que Catalá no la suba. La edil de Compromís Eva Coscollà ha añadido que se está ante "un presupuesto continuista" a partir de la "herencia del gobierno de Ribó", que "ha sido buena". "No hay proyectos nuevos", ha remarcado.

La portavoz del PSPV-PSOE y exvicealcaldesa, Sandra Gómez, ha considerado que el de 2024 es "un mal presupuesto para el Ayuntamiento, la ciudad y los vecinos", así como un proyecto "irresponsable, vacío y sectario". Ha aludido al último hecho por el anterior ejecutivo de Compromís y PSPV, "el mejor posible" y con una administración "saneada", y ha considerado que a partir de ese PP y Vox podían "lucir inversiones --ha dicho que las previstas son del gobierno anterior--" y "sacar ayudas".

Gómez se ha referido a los "ingresos excepcionales" procedentes del Gobierno y de los Next Generation "trabajados por el anterior gobierno" y ha lamentado que con el presupuesto de 2024 no se podrá hacer "nada". "Incumplen la regla de gasto, les va a llevar a un plan de ajuste y sube la deuda por primera vez en un once años y sin margen para inversiones propias", ha añadido.

Sandra Gómez, que ha pedido a Catalá que "por responsabilidad" retire el presupuesto porque es "un primer paso para que el Ayuntamiento quiebre", ha censurado también que las cuentas del próximo año "no han bajado la deuda" y perdonan "más al que más tiene", así como que se eliminen "subvenciones a sindicatos" y "54 subvenciones nominativas" como las de "Fisabio, Ayuda contra la Drogadicción o Teléfono de la Esperanza".

El segundo teniente de alcalde y portavoz de Vox, Juanma Badenas, ha indicado a Gómez que el gobierno progresista se dedicó a "regar" con su presupuesto "a las izquierdas indefinidas, a los chiringuitos para construir políticas al margen de la organizada e ideologizantes".

"INTOXICAR"

Ferrer San Segundo ha censurado la "irresponsabilidad y la falta de capacidad de gestión" del anterior ejecutivo para llevar a cabo inversiones y ha pedido que deje de "intoxicar", tras lo que ha dicho que los ingresos del Gobierno proceden de lo que los valencianos "anticiparon por sus impuestos". "Es lo que nos corresponde con los altos impuestos del Gobierno", ha precisado.

La edil de Hacienda ha destacado que con la rebaja fiscal del equipo de Catalá se benefician 700.000 tributantes, 400.000 viviendas. "Ya pueden negar la evidencia, pero el alivio fiscal con nosotros beneficia al 99% de los valencianos", ha dicho a Compromís y PSOE, además de asegurar que "se ha bajado el endeudamiento en 7 millones" y defender una "gestión ágil y diligente".