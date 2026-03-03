Aptur no alargará el "pulso judicial" por la moratoria turística en Alicante si hay "diálogo" con el Ayuntamiento

Archivo - Piso turístico - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Apartamentos y Viviendas Turísticas de la Comunitat Valenciana (Aptur) ha asegurado que no prolongará el "pulso judicial" con el Ayuntamiento de Alicante, por la moratoria en la concesión de licencias a viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad, "siempre que se abra un espacio efectivo de diálogo con el consistorio".

En un comunicado, la entidad ha dicho que acepta la resolución judicial en relación con la suspensión temporal de licencias, tras conocerse la semana pasada que el titular de la plaza 1 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Alicante desestimó su recurso contra el acuerdo municipal por el que se aprobó la suspensión del otorgamiento de informes de compatibilidad urbanística, así como de cualquier título habilitante de cambio de uso para la implantación de nuevas VUT en la capital alicantina.

La asociación ha afirmado que "el recurso interpuesto nunca tuvo como finalidad cuestionar la capacidad de planificación municipal, sino poner de manifiesto que decisiones de este alcance, que afectan a una actividad económica regulada y a miles de familias, deben adoptarse contando con el sector implicado desde el inicio del proceso".

"El propio juzgado reconoce que el asunto presentaba dudas jurídicas razonables, motivo por el cual no se ha producido imposición de costas", ha aseverado Aptur, al tiempo que subraya que el debate que planteó era "legítimo y necesario dentro del marco del Estado de derecho".

REUNIÓN

En este contexto, la asociación ha recalcado que no continuará con la vía judicial "siempre que se abra una etapa real de diálogo institucional". Además, asegura que ha solicitado formalmente una reunión con la Alcaldía y la Concejalía de Urbanismo "en varias ocasiones" y confía en que, "tras esta resolución, pueda iniciarse un espacio de trabajo conjunto que permita escuchar al sector de actividad y avanzar hacia soluciones compartidas".

Aptur ha insistido en que su "voluntad" ha sido "siempre sustituir la confrontación por el entendimiento y contribuir, desde el conocimiento técnico y la experiencia del sector, a una ordenación equilibrada del turismo en la ciudad de Alicante, basada en datos objetivos, seguridad jurídica y convivencia real entre residentes y visitantes".

La asociación ha manifestado su "plena disposición a colaborar con el Ayuntamiento en la construcción de una futura regulación que aporte estabilidad, equilibrio territorial y certidumbre tanto a la ciudadanía como a la actividad económica vinculada al alojamiento turístico".