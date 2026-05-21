aQuarela llega a Alicante con artistas como Pablo Alborán, Rosana y Rosario

Archivo - Imagen de archivo del cantante Pablo Alborán - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El festival aQuarela llega a Alicante con una variada oferta musical que va desde Pablo Alborán hasta Alan Parsons Project, pasando por Rosario, Luz Casal, Anastacia, Yerai Cortés y Rosana, entre otros artistas. El cartel lo han presentado este jueves su director, Antonio Riera, junto a la concejala de Turismo, Ana Poquet.

La cita será en el Muelle Live, del 2 y al 18 de julio, y se ha diseñado "pensando en todos los públicos y edades" con artistas "reconocidos", tanto nacionales como internacionales. Habrá otros emergentes, un tributo, un espectáculo de DJ Symphonic y también la gira de Operación Triunfo 2025, según ha explicado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

Poquet ha destacado que "aQuarela nace con la vocación de quedarse en Alicante que suma otro gran evento musical además en el mes de julio cuando la ciudad está muy viva". Además, se ha referido a "la apuesta del Patronato de Turismo por los conciertos y festivales que generan riqueza y cultura en la ciudad a través de una línea de subvenciones que asciende a 150.000 euros anuales". De hecho, ha cifrado en más de 41 millones el impacto del turismo musical en Alicante el año pasado.

Riera ha explicado que "aQuarela es más que un festival un ciclo de conciertos boutique con el que pueden disfrutar todos los públicos en un escenario que pensamos que está en el 'top' tres de España, junto al mar y con vistas a la fachada marítima y al Castillo de Santa Bárbara". También ha precisado que "en función del espectáculo" se combina "el formato de público sentado en grada o en grada y de pie con aforos que van de las 2.000 a las 5.000 personas".

El promotor ha destacado que "la inversión para esta primera edición asciende a 2,5 millones, es decir, que la apuesta es potente". "Y venimos con toda la ilusión para que el público espere nuestra oferta el año que viene", ha aseverado.

Asimismo, Riera ha destacado "el apoyo" del Ayuntamiento de Alicante: "Nos ha acompañado en todo el proceso para que aQuarela sea una realidad".