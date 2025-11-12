Un Aquiles "gigante" abre este domingo Festitíteres en Alicante

ALICANTE, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Festitíteres se iniciará este domingo en la ciudad de Alicante con el espectáculo itinerante 'Aquiles' y seguirá con un total de 16 funciones, que se desarrollarán del 28 de noviembre al 8 de diciembre para un público familiar. El héroe de Troya en formato de "gigante" articulado de cinco metros y medio recorrerá la Explanada desde el auditorio de la Concha hasta la plaza del Mar en dos pases, a las 17.30 y a las 19.30 horas, de la mano de Fam Teatre.

El evento cumple este año su 38 edición y es un ciclo que organiza la Concejalía de Cultura junto con el Institut Valencià de Cultura (IVC), con la colaboración de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), según ha señalado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

En esta edición de Festitíteres participan 13 compañías, tanto nacionales como internacionales venidas de Portugal y Brasil, que ofrecerán un total de 16 espectáculos. Ocho funciones serán gratuitas y las otras ocho, a precio popular de cinco euros, se realizarán en Las Cigarreras, la avenida de la Constitución y el Teatro Arniches.

La programación del festival la completan la exposición 'El arte de los Silvent' y la Muestra Amateur de Títeres, que desde 2012 "fomenta la creatividad y participación a través de los títeres ofreciendo la posibilidad de exhibir propuestas breves a entidades socioculturales y centros educativos", según el consistorio.

La venta de entradas se activará el lunes 17 de noviembre y toda la programación se podrá consultar próximamente en la web del festival.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha señalado que este festival está "muy consolidado" y "nunca defrauda al público familiar". "Ayuda a fomentar el interés por la narrativa y la cultura en general de los más pequeños", ha añadido.