Arcadi España censura el "gamberrismo institucional" del PP sobre Ceuta y le pide que "no se deje infectar por Vox"

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante el encuentro con los medios de comunicación celebrado en Mislata (Valencia) con motivo de la presentación de los programas EDIL DANA. - ROBER SOLSONA-EUROPA PRESS

VALÈNCIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha censurado este jueves la "posición de gamberrismo institucional" que, según ha dicho, mantiene el PP en este momento respecto a cuestiones relacionadas con la ciudad autónoma de Ceuta y su situación tras la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio y ha pedido a esta formación política que "no se deje infectar por Vox".

España ha considerado que es momento de "bajar el ruido alrededor de esto" y ha reclamado que "nadie busque votos", tras lo que ha instado a buscar "soluciones" y a "no molestar" si no se tienen y ha solicitado que no se mantengan "comportamientos típicos de la ultraderecha europea".

El titular de Hacienda se ha pronunciado de este modo en un encuentro con los medios de comunicación en Mislata (Valencia), donde ha presentado los programas EDIL DANA para paliar los efectos de las inundaciones provocadas por la dana de octubre de 2024 y prevenir futuros desastres naturales, preguntado por distintos asuntos relacionados con las circunstancias que vive Ceuta.

Así, sobre las ausencias --de los representantes de Vox de los gobiernos de Aragón, Extremadura y Castilla y León-- en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para este jueves con el fin de abordar la ayuda extraordinaria de 25 millones de euros para la atención a la infancia migrante en Ceuta, el ministro ha respondido que le parecen "mal".

Arcadi España ha señalado también en este punto que "el PP está en una deriva de gamberrismo institucional" y ha comentado que "no le parece normal" que representantes de autonomías "no se sienten en una mesa a negociar". "Que se sienten a negociar" y "que manifiesten si están en desacuerdo, que es legítimo", ha pedido, a la vez que remarcado que lo que no le parece "razonable" es "que no sienten a hablar y más en un tema tan sensible como este" que afecta a "niños y niñas que vienen sin sus padres y tienen un régimen de protección especial".

El representante del Gobierno central ha asegurado que "cualquier persona en un país solidario, humanitario y con un nivel ético como el que más de la Unión Europea tiene que ser consciente de que de que el interés superior del menor está ahí".

Tras ello, España ha pedido a los 'populares' "que no se dejen infectar por Vox". "El PP está infectado por Vox, por la radicalidad", ha dicho, al tiempo que ha deseado que el Partido Popular "vuelva al que fue durante la Transición". "La democracia española necesita un partido de la oposición de derechas responsable", que "no incendie los sitios a los que va con declaraciones" y que "actúe con sentido de Estado en cuestiones que son sensibles".

"ES UN PELIGRO DESHUMANIZAR"

En esta línea, ha afirmado que "el tema de los niños y niñas que llegan a este país sin sus padres y sus madres es un asunto de Estado". Preguntado por declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, sobre la devolución de los menores migrantes a su país de origen, el ministro de Hacienda ha aseverado que "es un peligro deshumanizar".

Asimismo, ha preguntado "si alguien querría" que un menor que llega "desamparado" no fuera atendido y ha respondido que "no sería España, no sería este país". El representante del Ejecutivo central ha comentado que se han escuchado "muchas declaraciones estos días" y ha aludido a las del presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, "diciendo que no tenía capacidad" esta administración para acoger menores procedentes de Ceuta.

Arcadi España ha destacado que esta ciudad autónoma está albergando a "centenares de menores" con "un territorio muy pequeño, de 19 kilómetros cuadrados y 85.000 habitantes", tras lo que ha precisado que la Comunitat Valenciana "tiene un tamaño bastante mayor y cinco millones de habitantes". "Si dicen que no tienen capacidad en la Generalitat valenciana o en otras comunidades con un volumen de población, un presupuesto y un territorio mucho más grande qué es lo que le está pasando a Ceuta", ha planteado.

Igualmente, ha afirmado que "creerse un país" y "ser patriota de verdad" en España "es ser solidario", tras lo que ha expuesto que "cuando un territorio de tu país tiene un problema, una dificultad, el conjunto de comunidades autónomas, tiene que ser solidario". "Veo muchas manifestaciones de solidaridad hacia Ceuta, pero pocas cosas concretas de determinados dirigentes del PP", ha apostillado.

El ministro, que ha apuntado que "las competencias de menores son de las comunidades autónomas", ha emplazado a hacer "un esfuerzo". Además, ha comentado que algunas autonomías también "han manifestado que no tienen financiación", tras lo que les ha recordado que "tienen un modelo de financiación encima de la mesa" y ha detallado que en el caso de la Comunitat Valenciana "son 3.669 millones de euros adicionales".

MEDIDAS ECONÓMICAS

Por otro lado, preguntado por si el Ministerio de Hacienda tiene previsto habilitar ayudas económicas o fiscales para Ceuta y sus ciudadanos ante la situación que viven, España ha recordado la visita del vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y sus encuentros con responsables políticos y económicos de la ciudad autónoma y ha subrayado que se está "trabajando en distintas medidas" que serán "adicionales" y que se articularán "en los próximos días en diálogo constante y permanente" con los citados sectores.

El ministro ha valorado el "contacto" y "diálogo" permanente" que el Gobierno mantiene, "no de ahora, sino desde hace tiempo" con el ejecutivo ceutí, así como "el trabajo conjunto entre administraciones". "El Gobierno desde el primer día está actuando", ha indicado.

Sobre el "hartazgo" de los ceutíes, España ha aseverado que se entiende "la angustia" y "el momento difícil que están viviendo" y ha aseverado que deben sentir "también el respaldo del Gobierno y del conjunto de ciudadanos del país". A su vez, ha lanzado "un mensaje de tranquilidad" y ha dicho que "se puede expresar cualquier disconformidad, siempre sin violencia, con calma y entendiendo la situación" que "es compleja".

MANDO ÚNICO

Respecto a si cree que el Gobierno tardó en activar el mando único, el ministro ha insistido en que este "actuó desde el primer día" en Ceuta. Ha añadido que ahora, con ese mando único, se está "en una fase diferente" en la que hay que centrarse "en el presente y en el futuro" y en "diálogo permanente". "Es momento de que otros bajen el ruido alrededor de esto, de que nadie busque votos" y sí "soluciones".

Preguntado por si el CNI informó o no sobre la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, Arcadi España ha dicho que entiende el "debate" que "mediáticamente" se está produciendo al respecto, pero ha matizado que "aporta bastante poco".

A su vez, ha señalado que "han contestado ya los ministros --correspondientes-- en reiteradas ocasiones" y ha considerado que "lo que interesa ahora al conjunto del país y, especialmente a los vecinos de Ceuta, es que las administraciones colaboren para garantizar seguridad, una recuperación y que se puede volver a la normalidad cumpliendo siempre el marco legal"