Arcadi España defiende el presupuesto "más alto de la historia" con más inversión en Alicante para compensar su déficit

VALÈNCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, ha destacado en la presentación de los presupuestos en Les Corts, que el conjunto de los programas que gestiona la Conselleria "ascenderá en 2022 a 591 millones de euros, lo que supone un 33% de aumento respecto a los de 2021", y que destinará un 45% a la provincia de Alicante para compensar su déficit de inversiones.

Respecto al aumento del presupuesto, el conseller ha indicado que este crecimiento es tan importante porque "recoge la inyección de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, MRR, que se refleja en un nuevo programa presupuestario específico, y prevé la llegada de fondos estatales a partir del proyecto de los Presupuestos del Estado (PGE)".

También ha destacado que la aportación de 300 millones de euros del Estado, condicionada a la aprobación de los PGE, se concretará con la firma de un convenio con el Ministerio que especificará las actuaciones a financiar y las anualidades en que esas cantidades se podrán invertir.

Por su parte, los presupuestos del sector público empresarial adscrito a la Conselleria ascienden a 541 millones de euros, un 38% más que en 2021. El presupuesto destinado a inversión directa de la Conselleria y las transferencias a otros agentes para que realicen gastos de inversión, crece un 50%, y se sitúa en 351 millones de euros.

En cuanto a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), el proyecto de presupuestos cifra el total de gastos en 303 millones de euros, a los que hay que añadir 33 millones en variaciones del Fondo de Maniobra

AMPLIACIONES

El conseller se ha referido a que, en breve, se va a adjudicar la redacción de los proyectos para la ampliación de las líneas del tranvía del Metrovalencia con la prolongación de la nueva L10 con la fachada marítima; la nueva Línea 11, que conectará la L10 con el Grau y Canyamelar, y la nueva Línea 12, que conectará la L10 con el Hospital La Fe de Valencia.

En Alicante, Arcadi España ha apuntado que próximamente se va a disponer el Proyecto Básico de la conexión entre la estación de Luceros y la de Renfe-Adif, y seguirá el proyecto de construcción", y en València, en 2022 empezarán las obras del cañón peatonal (con una inversión de unos 20 millones de euros) que permitirá una conexión rápida y fluida entre la estación de Alacant y Xàtiva.

Sobre la Autoridad de Transporte Metropolitano de València, el conseller ha destacado que el presupuesto asciende a 205 millones de euros, "lo que representa un incremento del 49% respecto a 2021, a lo que se añade 9,5 millones de los fondos MRR". En este sentido ha añadido que "en 2021 se han tomado diversas medidas para avanzar en la integración tarifaria, como el nuevo título de coordinación Bono 10 MetroBus, o el título sencillo QR para evitar el uso del efectivo y mejorar la velocidad comercial de los vehículos".

Además, ha señalado, "a partir de enero de 2022 Renfe Cercanías se integrará en el sistema de transporte coordinado por la Autoridad, de forma que con los títulos de coordinación se podrá viajar en esta manera de transporte, atendiendo así una reivindicación social de muchos años".

INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD

El presupuesto destinado a infraestructuras públicas sube un 16% y alcanza 199 millones. En este apartado, Arcadi España ha resaltado el mantenimiento de infraestructura de carreteras, que alcanza casi los 100 millones.

Además, el conseller ha manifestado que "tenemos en ejecución muy avanzada obras tan importantes como el nuevo puente de Torrent, la nueva pasarela sobre el cauce del Turia que dará continuidad al itinerario ciclopeatonal entre l'Horta Sud y València, o el soterramiento de vías en Burjassot".

Respecto a Movilidad Sostenible, "este programa engloba el mayor volumen de recursos de la Conselleria, 237 millones de euros" y comprende 1,2 millones de euros destinados a la redacción de proyectos para la instalación de dos puntos de carga ultra rápida en el TRAM de Castelló, y la ejecución de obras de rehabilitación de la estación de autobuses de València, 641.000 euros.

El programa de fondos MRR incide sobre líneas de actuación tradicionales porque una parte de aquellos recursos se destinan a líneas específicas, por ejemplo, la compra de 4 autobuses eléctricos inteligentes y a FGV (50,9 millones de euros) y a la ATMV (8,5 millones) para inversiones y digitalización.

Junto a las líneas para financiar las operaciones de capital de FGV, ATMV y Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria, se incluyen dos nuevas, una para adaptación de taxis a personas de movilidad reducida (200.000 euros) y otra para una primera aportación de la Generalitat a las obras del canal de acceso a València (5 millones de euros). Precisamente, los presupuestos para la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria para 2022, 1,2 millones de euros, recogen las dotaciones para continuar con su puesta en marcha.

URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

El área de Urbanismo crece un 38%, de 10,3 millones a 14,2 millones. En este programa, el conseller ha subrayado que "se sigue priorizando el Plan Agiliza, que se va a consolidar con la aplicación informática Guia-T, y se incrementan los recursos para ayudas al planeamiento urbanístico y para la promoción de la minimización de impacto en viviendas en suelo no urbanizable".

Respecto a la Agència Valenciana de Protecció del Territori, a la que ya se han adherido más de 180 municipios, "los tres millones que contemplan los presupuestos para 2022, recogen los fondos imprescindibles para empezar a actuar y cumplir con sus objetivos".

El programa de Ordenación del Territorio y Paisaje crece un 16% hasta los 9,5 millones. De otro lado, se ha licitado y hay una propuesta de adjudicación para la redacción de la Agenda Urbana Valenciana, presupuestada con 78.000 euros. "Una vez se adjudique y se firme el contrato, comenzaremos a redactarla y será sometida a información pública", ha informado el titular de Territorio.

El Institut Cartogràfic Valencià experimenta un crecimiento de un 6%, y cuenta con un presupuesto de 4,1 millones en 2022, lo que le va a permitir, ha explicado el conseller, "tener una posición de referencia en el marco del desarrollo y estudio cartográfico, fotogramétrico, geodésico y topográfico de nuestro país".

El programa de Puertos, aeropuertos y costas experimenta un crecimiento del 4,2% al pasar de 27,9 millones de euros en 2021 a 29,1millones. Así, Arcadi España ha resaltado las obras de emergencia finalizadas en los puertos de Borriana, Dénia y Xàbia, así como las que estás a punto de concluir en Peníscola, Xàbia o Altea y las que concluirán en 2022 en Cullera y Calp. En cuanto a Aerocas, que gestiona el aeropuerto de Castelló, su presupuesto crece hasta los 14,1 millones de euros en 2022.

OPOSICIÓN

Por parte de la oposición, Miguel Barrachina (PP) ha preguntado a España si "no le da pudor obligar a la gente a coger el autobús o el coche"; Mamen Peris (Cs) se ha mostrado "horrorizada" por la inversión de la Conselleria en autobuses lanzadera, que "nos traen a los años ochenta, van más lentos y van vacíos"; y Miguel Pascual (Vox) ha criticado que no haya inversiones del Plan Vega Renhace, aunque no sea solo de su conselleria.