Arcadi España destaca que Yolanda Díaz "era una magnífica candidata" para dirigir la OIT

El candidato al Congreso de los Diputados del PSOE por Valencia y ministro de Hacienda, Arcadi España, y el impulsor de la campaña 'Soy mayor, no idiota', Carlos San Juan, durante una reunión, en la sede del PSPV-PSOE, a 16 de noviembre de 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato al Congreso por València del PSPV-PSOE y ministro de Hacienda, Arcadi España, ha manifestado que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, "era una magnífica candidata" para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Así lo ha señalado a preguntas de los medios, después de reunirse en València con el impulsor de la campaña 'Soy mayor, no idiota', Carlos San Juan, para abordar las propuestas en materia de defensa del cliente financiero.

La vicepresidenta segunda ha anunciado finalmente hacia las 8.00 horas de este lunes en sus redes sociales que retira su candidatura para "no dividir" al movimiento sindical, antes de la votación en la que se ha reelegido al togolés Gilbert F. Houngbo.

Arcadi España ha apuntado que es Díaz la que toma estas decisiones, al tiempo que ha destacado que, en su opinión, "siempre que haya un español o una española en cualquier organismo internacional me parece que es una noticia excelente".

"Tenemos también candidatos como Hernández de Cos en el Banco Central Europeo, como otros cargos y otras personas de nuestro país que optan a puestos internacionales de mucha prestigio y responsabilidad", ha agregado.

El titular de Hacienda ha insistido así en que Yolanda Díaz "era una magnífica candidata y ha tomado las decisiones que ha considerado, pero siempre es bueno tener a españoles o españolas en puestos de otra responsabilidad internacional".