Archivada la investigación de Antifraude a Sanjuán por su trabajo como profesor asociado

Gómez insta a Catalá a que publique cuánto cobra por dar clases en la VIU

VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Antifraude ha archivado una denuncia que se presentó de forma anónima contra el concejal de Hacienda de València, Borja Sanjuán, por la compatibilidad de su trabajo como profesor asociado.

Mediante un comunicado, la candidata socialista a la Alcaldía, Sandra Gómez, ha asegurado que con esta denuncia "se estaba intentando embarrar y ensuciar sobre su compatibilidad para dar clases en la universidad pública". "Algo que, por otra parte, me parece muy positivo porque permite a los concejales tener espacios más allá del ámbito institucional donde poder interactuar con la gente y con la sociedad", ha agregado.

"Algo absolutamente positivo ha sido utilizado por alguien supuestamente anónimo para ensuciar el buen nombre de un compañero del Partido Socialista. Y esa práctica de en política todo vale ha llevado al Partido Popular y a su portavoz, María José Catalá, a hacer el ridículo. Porque, aunque no sabemos quién puso esa denuncia, sí sabemos quién la comunicó y la aireó en los medios de comunicación: el Partido Popular. Y es curioso porque ha dado la casualidad de que la propia portavoz del PP también daba clases, pero no en una universidad pública sino en una universidad que, ella misma cuando era consellera de Educación privatizó y vendió a una empresa privada", ha continuado la vicealcaldesa.

Gómez ha señalado, además, que "quien está teniendo problemas para explicar su actividad docente es la propia Catalá". "Dejando a un lado la valoración política de esa cuestión, lo más curioso es que, con el transcurso de los días, hemos visto que quien quizá tenía un problema de no haber regularizado su propia compatibilidad era ella misma", ha agregado.

Para la vicealcaldesa, "es curioso que estos días estamos viendo a la portavoz del Partido Popular en serias dificultades para explicarnos a todos los valencianos y valencianas cuánto cobra por desarrollar su supuesta labor docente".

"El resto de políticos y en el caso particular de Borja Sanjuán siempre se ha publicado y declarado en su declaración de bienes del Ayuntamiento de Valencia cuánto cobra por ser profesor asociado de la Universitat de València. Pero lo que a estas alturas seguimos sin saber es cuánto cobra la portavoz del Partido Popular por dar clases en la VIU y eso es una cuestión que sinceramente es como mínimo poco transparente", ha aseverado.

Para Gómez, "viendo la declaración de bienes de este Ayuntamiento del que, por cierto, ella dice que es del único sitio del que cobra, me resulta bastante curioso que en esta declaración no incluya de cuánto cobra por la VIU. Por lo tanto, o no da clases realmente en la VIU o no ha declarado su nómina y cuánto cobra como profesora de esa universidad", ha resaltado.

"AMENAZA DEL PP"

La candidata socialista, además, ha subrayado la actitud "sonrojante y denunciable" de la portavoz del PP, quien ha "amenazado al Grupo Municipal Socialista y a sus miembros, avisándonos de que tuviésemos mucho cuidado porque los concejales no estábamos aforados".

"Me parece muy grave que se amenace a un concejal que está haciendo su labor de denunciar la falta de transparencia con echarle encima a los jueves de instrucción porque no estamos aforados. Nosotros ejercemos nuestra labor como políticos y políticas que es también denunciar la falta de transparencia. Porque parece que la señora Catalá está avisándonos de que ella sí está aforada y que eso le permite mentir", ha aseverado.