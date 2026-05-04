Archivos de internet se convierten en cine en un ciclo en la Filmoteca junto al festival Punto de Vista

La Filmoteca presenta el ciclo itinerante 'Permanencia de lo efímero' - GVA

VALÈNCIA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana ha presentado el ciclo itinerante 'Permanencia de lo efímero', programado por Punto de Vista - Festival Internacional de Cine Documental de Navarra, que podrá verse del 5 al 15 de mayo.

El ciclo está comisariado por Miquel Martí Freixas, director artístico del festival, según ha explicado la Generalitat en un comunicado. La iniciativa consta de cinco sesiones compuestas a partir del 'found footage' digital, películas realizadas exclusivamente con archivos de internet por parte de artistas y cineastas que en los últimos quince años han observado, capturado, analizado y remontado el material 'amateur' de las redes sociales para reformularlo y crear obras audiovisuales.

"Las personas cineastas se encuentran hoy en día rodeadas de un infinito océano de imágenes creadas por otras personas del cual emergen cuestiones que hace veinte años apenas existían. Preguntas sustanciales para las prácticas documentales, debido a la intensa relación de estas imágenes con la representación de la realidad", ha expuesto Martí.

Entre estas preguntas están las de "cómo representar a los ciudadanos, si muchos de ellos ya se están representando a sí mismos", o "dónde ubicarse como cineasta si 'todo el mundo' filma".

Según su comisario, el ciclo está constituido "por cineastas y artistas que han lidiado con estos paradigmas contemporáneos, navegando y remontando el archivo 'amateur' de las redes sociales, renovando la historia del cine de apropiación".

PROGRAMA

Cada una de las cinco sesiones responde a un título que representa al denominador común del conjunto de películas seleccionadas. El ciclo se inicia el 5 de mayo, a las 20.00 horas, con la proyección en sesión única del programa 'Homo e-sapiens', conformado por el cortometraje 'Mass Ornament' (2009), de Natalie Bookchin,' y el largometraje 'Space Down' (2024), de Dominic Gagnon.

La sesión contará con la presentación del ciclo y el libro 'Permanencia de lo efímero' (Athenaica, Punto de Vista, 2026), a cargo de Inés Calero, que forma parte del comité de selección del festival Punto de Vista.

Sobre el libro, Calero ha señalado que es "una prolongación del ciclo de películas y lo complementa". Es la primera recopilación de textos sobre este asunto en castellano, con las reflexiones de Miquel Martí Freixas, Gala Hernández López, Dominic Gagnon, Manuela Gutiérrez Arrieta, Claudia Negro, Dennis Vetter, Kevin B. Lee, Daniel Natoli, Dácil Pérez y Lého Galibert-Laîné.

En el programa 'La infinita fiesta final' (6 de mayo, 18.00 horas) se proyectan 'Icemeltland Park' (2020), de Liliana Colombo, un estremecedor rompecabezas geográfico sobre el cambio climático; y 'One Minute to Zero' (2022), de Olivier Dutel, una colección de vídeos digitales de raves de todo el planeta.

En el programa '(Im)perfectas ópticas de la representación' (7 de mayo, 20.00 horas) figuran 'Living Archaeology in Gaza' (2022), del colectivo británico Forensic Architecture, sobre la supervivencia del patrimonio arqueológico en Palestina; y 'Il n'y aura plus de nuit' (2020), de Éléonore Weber, un compendio de imágenes bélicas nocturnas en las guerras actuales.

El programa 'Neozoon' (13 de mayo, 18.00 horas) reúne nueve cortometrajes de este colectivo de realizadoras, creado en 2009 en París y Berlín, que lleva más de quince años explorando la relación entre humanos y animales en el entorno urbano y digital y contextualizando imágenes de plataformas como YouTube y de las redes sociales para analizar determinados comportamientos sociales.

El ciclo concluye con el programa 'Colecciones de lo ajeno' (15 de mayo, 18.00 horas), que reúne obras del colectivo euroasiático Pastinaca Videotapes Plantation, el brasileño Lincoln Pericles Jr., el catalán Lluís Galter y el danés Jeppe Lange.