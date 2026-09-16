Arde Bogotá actuará en diciembre en València en formato 'boiler room' con parte del público en el escenario

Archivo - El grupo musical Arde Bogotá durante una actuación en un festival - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Arde Bogotá actuará en València el próximo jueves 3 de diciembre con Hervideros Gira Vibra Mahou, un tour de diez conciertos que llevará a la banda a ocho ciudades españolas durante el último trimestre del año.

Palau Alameda acogerá la parada valenciana con un directo único en formato 'boiler room', una propuesta que recupera la cercanía y la conexión que despierta la música en directo, con parte del público sobre el escenario. Con esta idea, Arde Bogotá quiere revivir esa energía de los espacios que fueron esenciales en sus inicios, explican las organizadores de la gira.

Con Hervideros, los cartageneros se convierten en el primer grupo que protagoniza por segunda vez este tour. La banda regresa a los escenarios con un nuevo disco bajo el brazo, 'Manufacturas del Club de la Gente Sola', su tercer álbum, que supone un alegato frente a la desconexión y a las emociones que se apagan cuando dejamos de compartir espacio.

La gira comenzará el 29 de octubre en el hall del Auditorio de Vigo, donde los fans podrán disfrutar en directo temas como 'El Club de la Gente Sola', 'Bigger Splash' o 'Instrucciones'. Las siguientes actuaciones serán el 30 de octubre en el Gijón Arena, el 5 de noviembre en la Sala Industrial Copera de Granada y el 6 de noviembre en la Sala París 15 de Málaga.

Ya en la recta final, el grupo actuará el 26 y 27 de noviembre en la icónica Sala La Riviera de Madrid. El 3 y 4 de diciembre llegará al Mediterráneo, a Palau Alameda de València y a la Sala Live Marmarela de Alicante, respectivamente. Para cerrar la gira, los días 11 y 12 de diciembre ofrecerá dos conciertos en su tierra por todo lo alto en la Sala Mamba de Murcia.

La venta de entradas también será especial en esta gira, ya que será una experiencia "tan cercana y exclusiva como los propios conciertos". Las entradas para la parada de València estarán disponibles el 23 de septiembre, únicamente en formato físico y solo se podrán adquirir en Palau Alameda. Se trata de una forma de recuperar la conexión directa con el público y hacer de cada entrada el primer paso de una experiencia única.

La historia entre Arde Bogotá y Vibra Mahou comenzó en febrero de 2022, cuando los cartageneros acababan de lanzar su primer álbum, 'La Noche'. Fue entonces cuando la plataforma apostó por estos cuatro músicos para impulsar una gira por salas de toda España, en la que consiguieron colgar el cartel de entradas agotadas en todas sus paradas, protagonizando conciertos tan imborrables como el que protagonizaron en La Riviera de Madrid el 23 de junio de 2022.