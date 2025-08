Arenal Sound cierra su cita de 2025 con 300.000 asistentes en cuatro jornadas

Bad Gyal muestra en la última jornada su apoyo al pueblo de Palestina: "Me parece inhumano y no podemos mirar hacia otro lado"

El festival Arenal Sound 2025, que se ha celebrado en Borriana (Castellón) del 30 julio al 3 agosto, ha despedido la edición de su decimoquinto aniversario "por todo lo alto", reuniendo a cerca de 300.000 asistentes en cuatro jornadas, según destaca la organización del evento.

La Heineken Main Stage acometió una recta final "de alto voltaje" que combinó pop urbano, reggaetón y espectáculo total a cargo de Omar Courtz, Omar Montes --que contó con la aparición estelar del luchador Ilia Topuria-- y Bad Gyal.

La artista catalana tomó la palabra durante su actuación para trasladar a sus fans que actuaba por ellos, porque no había "querido" fallarles, pero proclamó que también ve necesario "mostrar públicamente" su apoyo al "pueblo de Palestina".

"No quería fallar a mi público y a mis fans, pero me parece inhumano lo que está ocurriendo y no podemos mirar hacia otro lado. Me parece necesario ser conscientes de que, mientras lo estamos pasando bien aquí, hay gente en Palestina que lo está pasando muy mal desde hace años", manifestó.

Por último, antes de seguir con su concierto, Bad Gyal mostró su agradecimiento a "la gente que apoya y que lucha para que esta situación se acabe lo más pronto posible". "Me parecía necesario aclarar esto. Si estoy aquí hoy es para vosotros", dijo a sus fans.

Como ha sucedido en otros festivales, la situación en la Franja de Gaza ha estado presente y, de hecho, BDS Castelló y Plataforma Castelló per Palestina convocaron en el arranque del certamen una concentración para protestar por la vinculación con el fondo de inversión estadounidense KKR, al que consideran "cómplice de vulneraciones graves del derecho internacional y de posibles actos genocidas reconocidos por la Corte Internacional de Justicia".