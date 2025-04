Argüeso afirma que el 29O fue al '112' y "salvó muchas vidas" y defiende que Mazón no tenía por qué ir al Cecopi

VALÈNCIA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ex exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso ha afirmado ante la jueza de la dana que el día de la riada, como no le hacían caso por los rescates que le pedían, se enfadó y se fue al '112', donde "salvó muchas vidas". También ha defendido al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y ha asegurado que no estaba convocado al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ni tenía por qué ir.

Argüeso ha declarado este viernes, en calidad de investigado, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, y previamente lo ha hecho la exconsellera de Justicia Salomé Pradas. Su testimonio ha arrancado a las 13.25 horas, casi una hora más tarde de lo previsto.

El exnúmero dos de Emergencias ha explicado con detalle todo lo que hizo el día 29 de octubre, así como las llamadas y mensajes que realizó, y ha asegurado que él no tenía competencias para convocar al Cecopi, únicamente la consellera, algo que hizo sobre las 15 horas, ha concretado.

Así mismo, ha afirmado que a Mazón no le convocaron al Cecopi y que, además, "no tenía que ir". Aunque hubiera ido, ha agregado, --acudió a las 20.28 horas--, ha apostillado que la dirección la llevaban Salomé Pradas y la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé.

El investigado ha señalado también que hasta hace unos días no ha sabido que los bomberos forestales fueron retirados del barranco del Poyo y que, al respecto, no les informó José Miguel Basset, el exjefe de Bomberos.

Además, Argüeso ha manifestado que el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, estaba de vacaciones del 22 al 29 de octubre y que su sustituta lo avisó para que volviera a su puesto de trabajo con la dana.

"DI LA VERDAD", LE PIDEN

Argüeso ha llegado a la Ciudad de la Justicia de València a las 9.45 horas y ha sido recibido con sonidos del ES-Alert y con una petición clara: "Di la verdad". En ese momento, familiares y víctimas de la dana, así como otras asociaciones y entidades, le han gritado 'asesinos' y le han pedido que diga la verdad.

Como consecuencia de la agitación creada con su llegada, la Policía se ha tenido que acercar a los concentrados, con los que ha estado hablando durante un tiempo. Así mismo, han quitado el megáfono a uno de ellos.