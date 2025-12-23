El Arniches ofrece dos versiones contemporáneas de 'Alicia en el país de las maravillas' y 'El mago de Oz'

Archivo - Representación de 'On està Alícia?' - GVA - Archivo

ALICANTE, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), propone dentro de 'Nadal l'Arniches' una programación para todos los públicos con dos espectáculos con versiones contemporáneas de "grandes clásicos" de la literatura, como son 'Alicia en el país de las maravillas' y 'El mago de Oz', en el Teatre Arniches de Alicante.

En concreto, el 27 de diciembre, a las 18.30 horas, la compañía Marea Danza sube al escenario su "particular visión" del cuento de Lewis Carrol con 'On està Alícia?'. La compañía La Teta Calva, con Chavo Giménez y María Cárdenas, fallecida en 2024, son los responsables de la autoría y dirección de la pieza.

Así, esta propuesta ofrece una versión "contemporánea y muy particular" que abre un nuevo enfoque en el que "las maravillas pasan a ser trampas y engaño", según ha señalado la Generalitat en un comunicado.

Por otra parte, 'Viaje a Oz, el musical' aterriza en el Arniches el 28 de diciembre a las 18.30 horas. La obra, que cuenta con el sello de recomendación de La Red de Teatros y Auditorios de Titularidad Pública de España, ganó el título al mejor espectáculo familiar de los Premios del Teatro Musical 2023.

La compañía referente de teatro musical familiar, Trencadís Produccions, ofrece de nuevo una visión actualizada de la universal obra de Frank Baum. Las entradas están a la venta en la web del Teatre Arniches.