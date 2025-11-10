La arpista Sara Águeda cierra el ciclo 'Otoño Barroco' de la Fundación Mediterráneo con música del Siglo de Oro

VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mediterráneo cierra el ciclo 'Otoño Barroco' con la actuación que la arpista Sara Águeda ofrecerá el martes 11 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Aula de Cultura de Alicante. Esta intérprete presentará el recital 'El arpa de nuestra tierra', un viaje musical por el Siglo de Oro español a través del sonido del arpa de dos órdenes y la voz, según ha informado la citada entidad en un comunicado.

Asimismo, ha destacado que Águeda rescata en este programa "las sonoridades que acompañaron tanto los oficios religiosos como las representaciones teatrales de los siglos XVI y XVII, combinando tonos humanos y tonos divinos en un recorrido que une la música culta y popular del Barroco hispano".

El repertorio incluye obras de Juan Hidalgo, Lucas Ruiz de Ribayaz, Diego Fernández de Huete, Martín i Coll y canciones sefardíes como 'La rosa enflorece', entre otras.

"El arpa de dos órdenes fue el instrumento rey de la península durante dos siglos", ha explicado la artista, que ha asegurado que el programa que interpretará "busca reconectar con la raíz de nuestra música, con esos ecos que, siglos después, siguen latiendo en nuestra memoria colectiva".

Formada en los conservatorios de Zaragoza y la ESMUC de Barcelona con Mara Galassi, Sara Águeda es una de las intérpretes más destacadas en el ámbito de la interpretación histórica, ha resaltado la Fundación Mediterráneo.

Esta intérprete inició su carrera en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, donde participó en numerosas producciones escénicas. Desde entonces actúa regularmente en los principales auditorios europeos: Konzerthaus de Viena, Philharmonie de París y Berlín, Teatro Real, Ópera Real de Versalles o Auditorio Nacional.

"PUNZANTE Y EMOTIVA"

Su virtuosismo y sensibilidad artística han sido elogiados por la crítica especializada, destacando su "musicalidad descomunal y una expresividad punzante y emotiva", ha añadido la fundación.

Además de su actividad como solista, Sara Águeda colabora con formaciones de referencia como La Grande Chapelle, Le Poème Harmonique, Capella de Ministrers o La Ritirata. Asimismo, cuenta con más de cuarenta grabaciones para sellos como Glossa, Alpha, Harmonia Mundi o Warner.

El ciclo 'Otoño Barroco' de la Fundación Mediterráneo que cerrará esta artista ha recorrido las emociones, los afectos y la espiritualidad del Barroco europeo a través de conferencias y conciertos de primer nivel, ha asegurado la entidad.