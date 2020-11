El arquitecto Sergio Ortín gana un premio internacional por su proyecto de reconstrucción de Notre Dame

VALÈNCIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El arquitecto Sergio Ortín ha ganado el Premio Internacional de Proyectos sobre Patrimonio Cultural para estudiantes de Arquitectura AR&PA 2020, en la categoría de Proyectos de restauración de edificios y conjuntos, por su propuesta de reconstrucción de la catedral de Notre Dame de París.

El 15 de abril de 2019 la catedral de Notre Dame de París sufrió un incendio. La basílica, de 850 años de antigüedad, estuvo en llamas durante horas hasta que colapsaron el techo y su icónica aguja central.

En el mismo instante que vio caer la aguja decimonónica de la catedral, Sergio Ortín, arquitecto de 26 años, tuvo claro cuál sería su trabajo final del Máster en Conservación del Patrimonio Arquitectónico que estaba cursando en la Universitat Politècnica de València (UPV), señala la institución académica.

"Fue un impacto emocional tan grande que tuve claro desde el principio que quería participar de algún modo en ese momento histórico que estaba viviendo Notre Dame", explica Sergio.

Un año después, el pasado mes de septiembre, terminó y defendió el trabajo 'Notre Dame de Paris, 2019. La restauración del siglo: un quid pro quo entre el medievalismo y la contemporaneidad. Historia, crítica e intervención', con el que se ha hecho con el galardón. Gracias a este proyecto ha estado nominado también a los Golden Trezzini Awards for Architecture and Design, con sede en San Petersburgo.

"HOMENAJE ETÉREO A SU HISTORIA"

En su proyecto, Sergio Ortín propone una restauración 'dov'era e com'era, ma etérea' (donde estaba y como era, pero etérea). Una reconstrucción espacial de la estética de la antigua aguja, un homenaje etéreo a su historia, su carácter y su legado.

"A priori intuí que, más allá de las palabras poco meditadas de algunos políticos que apenas horas después de la tragedia ya anunciaban concursos internacionales de arquitectura y gestos contemporáneos para su reconstrucción, al final los franceses, muy versados históricamente con la defensa y salvaguarda del patrimonio material, se decidirán por una restauración mucho más conservadora, prácticamente borrando de facto lo que había sucedido", relata.

"Por ello, mi trabajo buscaba ser un contrapunto a esta corriente mediante una crítica teórica y una aproximación práctica a una solución híbrida, entre la restitución idéntica de lo original y la aportación contemporánea", añade.

"Esta decisión --prosigue-- parte de la voluntad expresa de no competir con la magnífica obra de Viollet-le-Duc. Mediante una reconstrucción interpretativa de sus límites formales y manteniendo su ingenioso sistema estructural como soporte de la propia intervención, realizada con cuidada artesanía en malla alámbrica, se conforma una milimétrica nube de puntos intangibles que captura el estado concreto de una materia que ya no existe, en un tiempo que ya no es el suyo".

Y agrega: "Esta interpenetración entre la arquitectura y el entorno genera una nueva espacialidad derivada de las diferentes percepciones que pueden obtenerse de la obra en función del punto de vista del observador y de la propia imprevisibilidad de las condiciones atmosféricas. Esta dimensión transitoria del espacio y el tiempo proyectada sobre una malla incorpórea pero visible, define la cualidad intrínseca de un artefacto extremadamente liviano ideado para servir como catalizador de la ausencia".

El III Premio Internacional de Proyectos sobre Patrimonio Cultural para estudiantes de Arquitectura AR&PA 2020 ha sido otorgado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, en el marco de la XII Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de Grado o Máster de Escuelas de Arquitectura de todo el mundo, y destinada a premiar proyectos académicos de arquitectura realizados en los ámbitos de la recuperación, protección e intervención en el patrimonio cultural.

En la categoría de Proyectos de restauración de edificios y conjuntos, el segundo premio y dos menciones han sido para estudiantes de la Universidad de Venecia (Italia).

EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA

Actualmente, Sergio Ortín está preparando una exposición sobre su trabajo que se expondrá en la Sede del Círculo Agrícola Mercantil Villenense CAMV.

Será una muestra monográfica sobre el proyecto de restauración de Notre Dame, titulada 'Ethereal', con infografías, textos y planos.

Ortín, que estudió también el Máster en Arquitectura en la UPV, sigue trabajando en distintos proyectos que presentará a dos concursos internacionales de arquitectura y el próximo curso tiene previsto comenzar su tesis doctoral.