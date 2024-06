Arranca la campaña ¡Alerta Tortuga! en las playas valencianas

VALÈNCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La campaña ¡Alerta Tortuga!, impulsada por la ONG Xaloc junto a la Universitat de València (UV) en el marco del proyecto europeo Life Medturtles, arranca este mes de junio para informar a la población del protocolo a seguir en caso de detección de eventos de anidación de tortugas marinas en la costa valenciana.

Ahora se inicia la época clave para la nidificación de tortugas marinas en nuestras playas. Las hembras de tortugas marinas salen por la noche a enterrar los huevos en la arena, pero las máquinas de limpieza pueden borrar sus huellas o alterar el nido, los bañistas con sus sombrillas pueden dañarlos o incluso pueden ser depredados por perros u otros animales, como ocurrió en un nido puesto en Borriana (Castellón) en el verano de 2022.

Por tanto, la detección temprana de estos eventos de anidación es muy importante para asegurar su incubación exitosa y asegurar el nacimiento de los neonatos, explica la ONG.

Para ello, la colaboración ciudadana es esencial. La campaña indica a la ciudadanía de manera sencilla y gráfica el protocolo de actuación en caso de encontrar una tortuga marina en la playa o el rastro que deja en la arena al salir del mar.

Una simple llamada al 112 activa el protocolo de actuación para que las instituciones de la Comunitat Valenciana encargadas de proteger y estudiar estos nidos acudan al lugar desde donde se ha alertado de la presencia de una tortuga marina.

Se recomienda no tocar a la tortuga, no iluminarla, no sacar fotos con flash o mantenerse alejado para que realice la puesta de huevos sin molestias.

RÉCORD EN 2023

La pasada temporada, las playas valencianas recibieron ocho nidos y numerosos intentos de anidación de tortuga boba (Caretta caretta), marcando récord histórico de eventos de anidación. Desde 2006, Xaloc se ha encargado de custodiar estos nidos en la Comunitat hasta su eclosión.