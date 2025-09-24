Arranca el Festival Internacional de Cine de Mierda de Sueca con 85 obras de trash, gore y underground

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Mierda de Sueca, el "orgulloso e infumable" CIM, arranca su duodécima edición este miércoles en el centro municipal Bernat i Baldoví con una selección de trash, gore y underground "hecho con cuatro duros y atrezo del mercadillo".

El cartel de este año, creado por los artistas Teresa Llàcer Viel y Héctor Ferrández Motos, juega con la idea de la típica advertencia sanitaria de las cajas de tabaco.

Entre más de 3.000 trabajos presentados, la selección final incluye 85 obras, 74 cortometrajes y 11 largometrajes. Las proyecciones tendrán lugar hasta el próximo 28 de septiembre, en el antiguo Cine Lido, con entrada libre.

La programación de este año apuesta por los estrenos: Virus Detected, Chal Halla Bol, German Horror Story, Exorcistas Carinhosos o The Golden Bagel llegarán por primera vez a España.

Entre los largometrajes habrá debuts, como Chainsaws Were Singing, del estonio Sander Maran, seleccionado en festivales de género fantástico tan importantes como el de Sitges y el Fantasía de Montreal. El sorprendente folk horror Roh, del germano-malasio Emir Ezwan, se presentará en el estreno europeo, después de haber sido nominada a los Oscar por su país.

Han confirmado la asistencia al festival el cineasta británico-hindú Balraj Kang, director de The Birdwatcher y voz emergente del nuevo underground inglés, que viajará expresamente desde el Reino Unido. Entre las demás caras conocidas estarán el académico y crítico de cine Joaquin Vallet, el agitador sollanero Pau Magraner, el gapeador Cristian Font, la cómica Cinta Slartibarfast y Pablo Llorenç, ganador de dos Premios Goya y medio.

El podcast La Comoditat Valenciana grabará un capítulo en directo desde la Sala B del Centre Bernat y Baldoví, donde Máxim Vivó y Pere Àlvaro se medirán al equipo de la superproducción algemesinense Penómens Paranormals de Artús Vendrell. Será el domingo 28 de septiembre a partir de las 17:30 h.

La organización ha desvelado el contenido de la siempre esperada "Sesión sorpresa" del sábado, con farándula, vodevil y desfase hasta altas horas. En esta sesión, además, se rinde un homenaje a Antonio Aguilar Vicente, con la proyección de Pánico en el distrito 18, un referente cinematográfico del underground valenciano más quinqui de los 80.