Arranca la temporada de cruceros de 2026 en el puerto de Alicante con 112 escalas previstas: "Un récord histórico"

Archivo - Crucero en el puerto de Alicante - AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El puerto de Alicante inaugurará oficialmente, el próximo lunes, su temporada de cruceros para 2026, con un calendario "sin precedentes" que contempla 112 escalas y que marcan "un récord histórico" en la actividad crucerística de la ciudad.

El mes de octubre será el de mayor afluencia, con 20 escalas programadas, cuatro de ellas dobles y una triple, "un hito que simboliza la consolidación de Alicante como uno de los destinos mediterráneos más dinámicos para este segmento turístico", según ha detallado la Autoridad Portuaria en un comunicado.

El organismo portuario ha aseverado que "este impulso no es un hecho aislado, sino la culminación de años de crecimiento sostenido", y que, en apenas una década, Alicante ha pasado de recibir 18.000 cruceristas en 2017 a más de 230.000 en 2025. Se espera que superar los 325.000 en 2026 "genere un impacto económico superior a los 84 millones de euros en la provincia".

Del mismo modo, ha subrayado que "una de las claves del crecimiento ha sido la diversificación de las compañías que eligen Alicante como puerto base". Además de MSC Cruceros, que ha sido "columna vertebral", según el puerto, de la programación durante años, en las recientes jornadas del sector se ha destacado la "presencia consolidada" de Costa Cruceros y Fred Olsen, "lo que amplía la oferta de itinerarios y atrae perfiles de turistas con mayor gasto".

"Este posicionamiento estratégico está permitiendo también la llegada de cruceros orientados al segmento de lujo y experiencias prémium, reforzando la proyección de Alicante no solo como destino de paso, sino como punto de partida para viajes exclusivos en el Mediterráneo", han indicado desde la Autoridad Portuaria.

Desde el puerto han hecho hincapié en que "el impacto económico del turismo de cruceros trasciende la ciudad de Alicante y se extiende a múltiples localidades de la provincia" y en que, "más allá del gasto que generan los cruceristas en alojamiento, restauración y servicios turísticos en Alicante capital", municipios como Elche, Novelda, Benidorm, Altea, Torrevieja, La Vila Joiosa, Orihuela o Alcoi "registran un incremento en excursiones organizadas y actividades culturales vinculadas a las escalas".

DESESTACIONALIZACIÓN

También ha recalcado que "los cruceros contribuyen, además, a desestacionalizar la demanda turística, extendiendo la presencia de visitantes a lo largo de todo el año". Así, ha detallado que en 2026 los meses con más escalas previstas son, por este orden, octubre, junio, septiembre, abril y agosto.

"Este crecimiento responde a una estrategia pionera que ha integrado esfuerzos públicos y privados para posicionar a Alicante como puerto base competitivo en el Mediterráneo. La colaboración entre Autoridad Portuaria, sector turístico, instituciones y navieras busca no solo atraer más escalas, sino también elevar la calidad de los servicios, reforzar la oferta cultural y consolidar un modelo de turismo sostenible y de alto valor añadido", agrega el puerto.

Con estas cifras y expectativas, 2026 se perfila, a juicio de la Autoridad Portuaria, "como la temporada más ambiciosa de la historia" en el puerto de Alicante, que ha reafirmado su "papel como uno de los motores económicos más dinámicos" de la Comunitat Valenciana en materia de turismo marítimo.