Arranca la toma de posesión de Llorca con un minuto de silencio por el fallecimiento del 'expresident' José Luis Olivas

VALÈNCIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La toma de posesión de Juanfran Pérez Llorca como 'president' de la Generalitat ha arrancado con un minuto de silencio en recuerdo del exjefe del Consell José Luis Olivas, quien falleció el pasado sábado a los 73 años.

Pérez Llorca, que fue investido presidente la pasada semana gracias a los votos del PP y Vox en Les Corts, jura su cargo en una sesión plenaria que se celebra a las 12.00 horas.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, asiste a la toma de posesión de Juanfran Pérez Llorca como nuevo 'president' de la Generalitat Valenciana tras la salida de Carlos Mazón, según han informado a Europa Press fuentes del partido.

"Yo, Juan Francisco Pérez Llorca, juro que tanto como tendré el cargo de president de la Generalitat, acataré la Constitución Española y el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, sin engaño, y guardaré fidelidad a la Generalitat", ha pronunciado Pérez Llorca.