Arranca en València el Campus de Verano de la Academia de Cine: ocho cineastas abordan la diversidad

Arranca en Valencia la quinta edición del Campus de Verano de la Academia de Cine - ACADEMIA DE CINE

VALÈNCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Campus de Verano de la Academia de Cine inicia su quinta edición en Valencia, donde durante las dos próximas semanas los ocho participantes recibirán mentorías y formación práctica para que sus proyectos audiovisuales ahonden en el retrato de la diversidad de la mejor manera posible.

Los creadores Xiaomei Espiro Roselló, Lucía Valverde, Erik Rodríguez Fernández, Salva Martos Cortés, Jorge Castrillo, Nacho Ruipérez, Ana Nirvana y Mariamu Toure Goumane recibirán estos días asesoramiento de los cineastas Salvador Calvo, Marisa Fernández Armenteros, Celia Rico, Pilar Palomero y Sandra Romero, entre otros.

Esta iniciativa, que se realiza en colaboración con Netflix y con el apoyo del Ayuntamiento de València, se prolongará, desde este lunes, hasta el 4 de julio, según ha explicado la Academia de Cine.

Durante estas semanas, también se han programado actividades abiertas a otros públicos, con el objetivo de ampliar la reflexión sobre el papel del audiovisual como herramienta de transformación social y para eliminar estereotipos y fomentar la inclusión social.

ACERCAR EL CINE A ENTORNOS PENITENCIARIOS

Por segundo año consecutivo, el Campus extenderá su programación al Centro Penitenciario de Picassent. Allí se proyectará 'Yo no moriré de amor', dirigida por Marta Matute, y el documental 'Este cuerpo mío', codirigido y protagonizado por Afioco Gnecco.

Ambas sesiones irán acompañadas de sendos coloquios posteriores con las internas y los internos. Matute y el actor Tomás del Estal protagonizarán el encuentro posterior a 'Yo no moriré de amor'; mientras que Gnecco hará lo propio con 'Este cuerpo mío.

La mediación en entornos penitenciarios se completará con talleres de capacitación profesional, en el marco no solo del Campus, sino también del 'Programa de Intervención Audiovisual en Entornos Penitenciarios', iniciativa de la Academia de Cine e Instituciones Penitenciarias para acercar la cultura cinematográfica y las oportunidades formativas vinculadas al audiovisual a las personas privadas de libertad. Se cubren así dos áreas complementarias orientadas al desarrollo personal y profesional.

En Picassent tendrá lugar una formación técnica en oficios del cine, en este caso de auxiliar de maquillaje y peluquería, que tendrá una duración de tres semanas repartidas entre junio y julio. Además, se ofrecerá un taller sobre representación y estereotipos en el audiovisual, impartido por Salima Jirari en el Centro de inserción social Torre Espioca.

COORDINACIÓN DE ACCESO

En el Campus, la Academia sigue impulsando la Coordinación de Acceso, a través de sus jornadas destinadas a profesionales del cine español. Serán dos sesiones de 'Produciendo coordinación de acceso', enfocadas a productores y productoras, con el objetivo de garantizar el acceso y la participación de personas con discapacidad en la industria audiovisual.

A estas se suman dos sesiones destinadas a guionistas, buscando ampliar sus conceptos de diversidad y facilitar que puedan incluir a personajes que pertenezcan a colectivos minorizados en sus historias.

ACTIVIDADES PARA EL PÚBLICO

La Filmoteca del Institut Valencià de Cultura acogerá algunas de las actividades destinadas al público de la ciudad. El jueves 2 de julio se proyectará el documental 'Este cuerpo mío', codirigido por Carolina Yuste y Afioco Gnecco. El pase en el Edificio Rialto contará con un encuentro posterior con Gnecco, codirector y protagonista de la película.

Como novedad, en esta quinta edición se tejen alianzas con el Festival Cinema Jove, certamen con el que el Campus de Verano de la Academia de Cine coincide en fechas en la ciudad del Turia. Fruto de esta unión, se han programado dos actividades conjuntas para el público.

Este lunes, 22 de junio, tendrá lugar la proyección especial en la Filmoteca Valenciana de 'Yo no moriré de amor', el debut en la dirección de Marta Matute, que logró la Biznaga de Oro a Mejor Película Española en el Festival de Málaga. Tras la proyección en el Edificio Rialto, la directora y el actor Tomás del Estal protagonizarán un coloquio con los asistentes, conducido por el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite.

Por su parte, el viernes 26 será el turno del formato podcast, de la mano del Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales (ODA). Presentado por Jorge Gonzalo (ODA) y Jesús Blanquiño (Podium Podcast), contará con la intervención de las actrices Patty Bonet y Celia Morán. Este episodio en directo desde la Fnac abordará la representación de los cuerpos no normativos en las narrativas de la ficción actual, ahondando en la vocación tanto del Campus como de Cinema Jove de ser espacios para el debate y la construcción del futuro de nuestra industria.