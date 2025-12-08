Arranca la venta de abonos del Teatre Principal y el Auditori de Castelló para el primer trimestre de 2026

Archivo - Espectáculo en Ivace - IVACE - Archivo

CASTELLÓ 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (ICV) ha iniciado el periodo de venta de los abonos culturales del Teatre Principal y Auditori de Castelló correspondientes al primer trimestre de 2026.

La delegada territorial del IVC en Castellón, Nuria Felip, ha destacado en un comunicado que los nuevos abonos culturales "ponen de manifiesto la variedad y riqueza de propuestas, desde el flamenco más innovador hasta la música clásica y contemporánea, pasando por el teatro comprometido, las producciones valencianas y la danza de vanguardia. En 2026 seguiremos apostando por una cultura abierta, diversa y dirigida a todos los públicos".

Asimismo, Felip ha agradecido al público castellonense "el respaldo a las propuestas de esta temporada que han permitido alcanzar récords en venta de entradas, con todas las localidades vendidas en muchos espectáculos tanto en el Principal como en el Auditori".

Por último, la delegada territorial ha recordado que ambas programaciones de abono se completarán con otras actividades culturales en sendos espacios a las que se unirán las propuestas del Museu de Belles Arts, EACC y Palau de Congressos de Penyíscola que conformarán la programación del Institut Valencià de Cultura para el trimestre enero, febrero, marzo de 2026.

Por su parte, el Teatre Principal de Castelló inaugurará su programación de abono el 17 de enero con 'Los días lentos', la nueva producción del Institut Valencià de Cultura escrita y dirigida por Lola Blasco que explora la fragilidad humana ante el paso del tiempo. Le seguirá, el 24 de enero, 'Muerta de amor', un espectáculo de flamenco contemporáneo de Manuel Liñán & Compañía.

En febrero, el teatro acogerá la producción valenciana 'Postals', de Guadalupe Saez, y el día 15 se subirá al escenario la Compañía Nacional de Teatro Clásico con 'Los hidalgos de Verona', de William Shakespeare. El mes finalizará con 'Los locos de Valencia', de Lope de Vega, una producción propia del IVC.

La comedia 'Parejas imperfectas', de Martyna Majok y con adaptación de Bernabé Rico, abrirá el mes de marzo. Tras un paréntesis con motivo de las fiestas de la Magdalena, cuya programación se anunciará próximamente, la actividad de abono volverá, el 22 de marzo, con 'Las bingueras de Eurípides', de Las Niñas de Cádiz, una comedia fresca y reivindicativa.

El trimestre se cerrará con 'Firmamento', una propuesta de danza contemporánea de la compañía La Veronal, dirigida por el reconocido coreógrafo valenciano Marcos Morau, galardonado internacionalmente y gran vencedor en la última edición de los Premios Max.

Por su parte, el Auditori de Castelló ofrecerá 10 espectáculos en el abono de invierno. La programación dará la bienvenida al nuevo año el 2 de enero, a las 19.30 horas, con la actuación de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana y el Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts, que ofrecerán un recorrido musical por la ópera y la zarzuela a través de oberturas y varias obras de grandes compositores europeos.

La programación de abono continuará el 10 de enero, con el recital de Claudio Constantini, quien combinará bandoneón y piano en un viaje musical que incluye obras de Bach, Debussy y Beethoven. El jueves, 16 de enero, será el turno de Le Concert de l'Hostel Dieu, que presentará un programa dedicado al barroco femenino con piezas de compositoras italianas y francesas.

El mes de febrero se abrirá con un gran concierto de la Orquestra de la Comunitat Valenciana, bajo la dirección de Sir Mark Elder, con la participación del Cor de la Generalitat Valenciana. También en febrero, el día 19, el jazz será protagonista en el Auditori con la actuación de Baptiste Bailly Trio, una formación que fusiona influencias mediterráneas y orientales.

Finalmente, el 27 de febrero, la Orquestra Simfònica de Castelló dedicará su concierto a Falla y al repertorio español con la colaboración del armonicista, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2025, Antonio Serrano.

Marzo será un mes especialmente intenso en el Auditori, que el día 6 acogerá un concierto de la Orquestra de la Comunitat Valenciana, dirigida por Dima Slobodeniouk y con la participación del violonchelista Pablo Ferrández, interpretando obras de Sibelius y Elgar.

El 17 de marzo tendrá lugar el recital del Simply Quartet, con piezas de Debussy, Wolf y Shostakóvich. El 25 de marzo, Isabel Villanueva y François Dumont ofrecerán un concierto para viola y piano, mientras que la programación del trimestre se clausurará el 27 de marzo con la actuación de Nostrum Mare Camerata, que presentará una reinterpretación contemporánea del Stabat Mater de Pergolesi uniendo música barroca y poesía mística.

ABONOS, RENOVACIONES Y ENTRADAS

El periodo de renovación de abonos permanecerá abierto del 9 al 11 de diciembre. Los días 12 y 13 de diciembre se habilitará la opción de cambio de butacas, mientras que las nuevas altas de abonados podrán realizarse el 16 y 17 de diciembre.

A partir del 18 de diciembre se pondrán a la venta las entradas sueltas tanto en taquilla como a través de la página web oficial del IVC.