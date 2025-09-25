Q-ART convierte Quart de Poblet en escenario cultural y crea un mural colectivo en un parque afectado por la dana

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Q-ART volverá a convertir la localidad valenciana de Quart de Poblet en un punto de encuentro para el arte y la cultura con una "variada programación", en la que se incluye la creación de un mural colectivo en una de las zonas del municipio más afectadas por la dana.

El certamen, que comienza este jueves 25 y se extiende hasta el próximo domingo 28 de septiembre, contará con exposiciones, concursos y espectáculos, que llenarán las calles y espacios culturales del municipio con actividades para todos los públicos, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La gran novedad de esta edición será el Urban Q-ART, que se desarrollará del jueves 25 al sábado 27 en el Parque Porta del Túria, uno de los espacios más afectados por la dana. Allí, el artista Pedro Mecinas pintará el mural 'Batre ales per a moure cors', concebido como un "gesto de resiliencia y recuperación compartida" tras la riada del pasado octubre de 2024.

El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Quart de Poblet, ha sido concebido como un dispositivo de cocreación contemporánea que, bajo la dirección artística de Mecinas y la mediación cultural del equipo de Culturama, funciona como un laboratorio para la exploración de nuevas formas de pertenencia y cohesión comunitaria, involucrando activamente a la ciudadanía del municipio en su realización.

El proyecto visibiliza el trabajo del equipo de artistas participantes, al tiempo que "recupera y dignifica las experiencias de solidaridad espontánea". A través de un proceso de cartografías y entrevistas con el vecindario, la investigación artística ha permitido "recolectar un archivo emocional de experiencias, transformando el dolor y la devastación en un legado de esperanza y ayuda mutua, subrayado en forma de metáfora visual inspirada en la naturaleza, y más concretamente en las aves".

La clausura del mural tendrá lugar el sábado a las 18.00 horas con un fin de fiesta musical a cargo del DJ Ricardo Ruiz, que convertirá el parque en un espacio de encuentro ciudadano.

Asimismo, este viernes 26, a las 19.30 horas en el Espai de Creació Jove, se inaugurará la exposición del 12º Premio a la Creación Artística Contemporánea. En este acto se entregará el galardón a la obra ganadora, 'Suaves peligros' de Lucas de Souza, una pieza que explora la materialidad del textil a través del bordado a máquina y la técnica 'appliqué', combinando referencias históricas con experimentación contemporánea. La exposición podrá visitarse también el sábado 27 y domingo 28 en horario de mañana.

El fin de semana continuará con "una de las citas más esperadas" por el público, como es el 10º Concurso de Pintura al Aire Libre. El domingo 28, artistas de diferentes procedencias instalarán sus caballetes en varias calles del municipio para transformar Quart de Poblet en un taller al aire libre. Por la tarde, a las 17.30 horas, la Asociación Amigos de las Artes Plásticas acogerá la inauguración de la muestra con todas las obras realizadas y se llevará a cabo la entrega de premios.

El broche festivo de la jornada llegará a las 19.00 horas en la pista deportiva de la Biblioteca Municipal Enric Valor, con el espectáculo 'Save the Temazo' de la compañía F.R.E.N.È.T.I.C., una propuesta de teatro-circo cargada de humor, música y energía.

Además, hasta el 30 de septiembre sigue disponible en la Casa de Cultura la exposición del 54º Concurso de Artes Plásticas del Festival Q-ART, con una selección de obras de pintura, grabado y escultura.

Con esta programación, el Festival Q-ART se consolida en Quart de Poblet como "referente cultural, promoviendo la participación ciudadana, el talento artístico y la innovación en las artes".