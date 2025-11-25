Las artes escénicas de Latinoamérica y España se encuentran en València en el Congreso Puente

Congreso Puente en València - PUENTE

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Rambleta de València acoge, desde este martes y hasta el próximo 29 de noviembre, el congreso Puente, un encuentro de artes escénicas para "cruzar escenarios entre España y Latinoamérica".

De la mano de Inestable, el Congreso Iberoamericano de Artes Escénicas se desarrolla con el objetivo de "fomentar el intercambio artístico entre España y Latinoamérica y potenciar la proyección internacional de profesionales del sector escénico".

Puente nace con el objetivo de "tender un puente sólido y duradero entre Europa y Latinoamérica en el ámbito de la cultura, crear un espacio de encuentro y trazar una estrategia de cooperación cultural que involucre a creadores, gestores, programadores y representantes institucionales de España, Latinoamérica y Europa", explican sus impulsores en un comunicado.

La presentación ha tenido lugar en un acto que ha contado con la presencia del director del Institut Valencià de Cultura, Álvaro López Jamar; la directora general de Emprendimiento e Internacionalización, Ester Olivas; la directora de La Mutant, Tatiana Clavel; la directora de La Rambleta, Rocío Huet, y el director de Inestable, Jacobo Pallarés, organizadores del evento, quienes han destacado la relevancia de esta iniciativa para el impulso de la innovación y la colaboración intersectorial.

Durante el evento, los representantes han subrayado la importancia de las colaboraciones entre instituciones para llevar a cabo este tipo de proyectos que enriquecen las artes escénicas.

Con un programa diverso, Puente ofrecerá más de 30 actividades entre las que se incluyen charlas y mesas de debate por las mañanas, funciones en vivo por las tardes y programación cultural local nocturna. Finalizará el 29 de noviembre en el CCCC coincidiendo con la Exhibición de Migrats Dansa.

A través de cuatro rutas de pensamiento basadas en Residencias, Movilidad, Mediación y Modelos de gestión, se plantean acciones que combinarán conferencias magistrales, mesas largas, presentaciones, laboratorios, talleres, sesiones de trabajo colaborativo, showcase y relatorías finales, con la participación de compañías españolas y la asistencia de invitados internacionales.

SHOWCASE EN EL TEATRE PRINCIPAL

Las tardes del 25, 26 y 27 de noviembre, el Teatre Principal de València acogerá un showcase diario con tres compañías valencianas, una oportunidad única para descubrir la vitalidad y diversidad de las artes escénicas de la Comunitat Valenciana. Estas sesiones, enmarcadas en el Congreso Puente, se diseñan como una ventana estratégica para la proyección e internacionalización del talento local, facilitando el encuentro con programadores, agentes y profesionales de distintos países interesados en establecer nuevas colaboraciones.

El evento reunirá a más de 41 profesionales internacionales entre los que se encuentran dramaturgos, directores, productores y gestores culturales de más de 15 países iberoamericanos para debatir, crear redes y compartir experiencias en torno a la creación escénica contemporánea.

El proyecto está liderado y organizado por Inestable y cuenta con la co-organización de La Rambleta y el apoyo de múltiples instituciones como el Ayuntamiento de València, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), Instituto Nacional de Artes Escénicas (Inaem), Institut Valencià de Cultura (IVC), Acción Cultural Española, Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, AVED, AVETID, Gestión cultural, APDCV, APCCV, Red de Teatros Alternativos y Red Iberoamericana de Espacios Escénicos (RIEE).