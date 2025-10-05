El artista gaditano Décima PNS gana en València la Liga Nacional de Graffiti

VALÈNCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El artista gadinato Décima PNS se ha proclamado ganador de la Liga Nacional de Graffiti, celebrada en València, con un mural que representa a una profesora con niños como ángeles azules en un estilo entre cómic y falleros, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La Liga Nacional de Graffiti ha reunido durante tres días en la calle Pepita Samper del barrio de Montolivet a 10 artistas urbanos del panorama nacional que han convertido lo que era un espacio degradado en un auténtico museo al aire libre.

La concejala de Turismo, Paula Llobert, ha sido la encargada de entregar los premios de la Liga Nacional de Graffiti. Además del primer premio para Décima PNS, el segundo premio ha sido para Jacobo Palos por una mural de un marinero con un faro, y el tercer premio ha sido para Rudiart, con una escena futurista que ha requerido gran trabajo técnico.

Además de los 10 artistas participantes, también se han acercado por la calle Pepita Samper artistas valencianos como Foskor, Sonic Armada, Duke o Toni Espinar, que han elaborado murales a modo de colaboración contribuyendo con su arte a embellecer este rincón del barrio de Montolivet.

Más allá de las obras ganadoras, en la calle Pepita Samper también ha sorprendido a las decenas de visitantes murales como el que ha dedicado Hide2 al pintor valenciano Joaquín Sorolla con un retrato, o el artista Dridali, natural de Valencia, que ha hecho un mural realista del cantautor de flamenco Parrita, nacido por cierto en nuestra ciudad.

Konestilo ha representado a otra cantante valenciana, La Maria, mientras que Nauni69 ha hecho un homenaje a las Fallas y a la dana, con una escena de una mujer mayor saliendo del fuego con una pala llena de barro en recuerdo a la riada y de la resistencia del pueblo valenciano por salir adelante.

Llobet ha destacado el éxito de la Liga Nacional de Graffiti en su primera vez de parada en Valencia, resaltando que "el ver esta calle tan llena de gente, con la enorme respuesta tanto de vecinos del barrio como de visitantes, así como el éxito de los talleres para niños por el que pasaron un centenar de escolares, demuestra que el arte urbano es un elemento que ayuda a revitalizar nuestra ciudad y da nueva vida a espacios y rincones que hasta ahora estaban olvidados".

"El arte urbano no sólo es cultura o turismo, es también innovación pues se ha convertido en un dinamizador de nuestras ciudades que debe estar en las estrategias de futuro", ha apuntado.

En ese sentido, ha recalcado que desde "el minuto uno" el equipo de gobierno relizó "una apuesta decidida" por el arte urbano, tanto para "ayudar a los artistas como para convertir nuestros barrios en espacios más agradables para vivir, y con la Liga Nacional de Graffiti damos un salto cualitativo en la apuesta por situar a Valencia como un referente".

Así, ha recordado que ya habían impulsado otras actividades con éxito como el concurso de arte urbano en persianas de la Junta Municipal de Russafa, y con la Liga "demostramos que el arte urbano es una prioridad para el gobierno municipal, un evento que viendo la gran acogida que ha tenido vamos a acoger más veces en un futuro y que se configure como una cita ineludible en el calendario de Valencia".