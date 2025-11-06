El artista Jesús Arrúe retrata las contradicciones del mito en su nueva exposición en Galería CLC Arte

VALÈNCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Galería CLC acoge la nueva exposición del artista valenciano Jesús Arrúe, titulada 'El Vicio y la Virtud', una serie de retratos inéditos que invita a contemplar la contradicción que ha marcado a muchas de las figuras más influyentes de la cultura reciente, según ha informado el equipo del artista en un comunicado.

La muestra podrá visitarse en València, del 14 de noviembre de 2025 al 14 de enero de 2026. En ella, Arrúe retrata a figuras como David Bowie, Amy Winehouse, Kurt Cobain, Marilyn Monroe, Robert Johnson, Kate Moss o Bob Dylan, personalidades cuya vida estuvo marcada por el talento, la intensidad emocional y una belleza no exenta de fractura.

Cada retrato es un espacio de tensión: entre la gloria pública y la caída íntima, entre el deseo de permanencia y la pulsión de desaparecer. "Esta exposición ha sido una oportunidad para explorar un tema que siempre me ha inquietado: esa tensión constante entre la belleza y la fragilidad. Agradezco a la Galería CLC haberme brindado el contexto idóneo para desarrollar esta serie con profundidad y sin filtros. No hay juicio en estos retratos: solo humanidad", ha afirmado Jesús Arrúe.

Una de las piezas centrales de la muestra es 'Bowie Saddened', un retrato íntimo y contenido del artista británico cuya figura ha sido fundamental en la trayectoria de Arrúe, principalmente cuando su grafiti homenaje en el barrio del Carmen fue indultado y trasladado posteriormente al museo L'ETNO, en un hecho inédito que convirtió una obra urbana en patrimonio museístico.

"Desde la Galería CLC propusimos a Jesús Arrúe reflexionar sobre el vicio y la virtud, y el resultado es una exposición profundamente honesta y vibrante. Su trabajo nos recuerda que el arte sigue siendo el mejor espacio para explorar las luces y sombras de lo humano", ha afirmado Carla Alabau, directora de la galería CLC Arte.

La obra que da título a la exposición --'El Vicio y la Virtud'-- muestra un rostro difuso, casi desvanecido, sin una identidad concreta. No representa a nadie en particular, pero interpela a todos. Su fuerza reside en lo que oculta más que en lo que revela: un reflejo abierto donde el espectador proyecta sus propias tensiones morales, dudas o deseos.

Esta nueva exposición marca un punto de evolución en la trayectoria de Jesús Arrúe. Su forma de abordar el retrato ha ganado en profundidad emocional, en contención expresiva y en carga simbólica. Con esta muestra, Arrúe consolida un lenguaje visual propio, reconocible y honesto, proponiendo un acercamiento sincero y sin artificios al retrato contemporáneo: una mirada que no idealiza, pero tampoco esquiva lo esencial.