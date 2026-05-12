El artista Ramón Pérez Carrió presenta en la Diputación de Alicante 25 obras de su serie 'Alquimia' - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Provincial acoge desde este martes una selección de 25 obras del artista de Pedreguer (Alicante) Ramón Pérez Carrió. La muestra, inaugurada por el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, podrá visitarse hasta el próximo 7 de junio.

"La Diputación de Alicante mantiene firme su apuesta promocionar, difundir y respaldar la cultura local y a nuestros artistas, así como su apoyo a las bellas artes y a la creatividad", ha manifestado Navarro, quien ha destacado la "calidad" de esta colección.

A juicio del diputado, "Pérez Carrió tiene un concepto del arte que no se había visto con anterioridad en la Sala de Exposiciones del Palacio Provincial y utiliza con destreza la técnica mixta sobre lienzo".

Por su parte, Pérez Carrió ha explicado que la muestra 'Alquimia. 25 emblemas' forma parte de una colección formada por 50 piezas "inspiradas en el espíritu simbólico" y ha agradecido "el respaldo institucional y la oportunidad de mostrar sus últimos trabajos en Alicante", detalla la Diputación en un comunicado.

TRAYECTORIA

Pérez Carrió (Pedreguer, 1960) es Doctor en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València (UPV) y miembro fundador del grupo De Reüll (1991). También desarrolló labores de investigación en el Laboratorio de Luz (UPV) y colaboró en la organización de proyectos de intervención como 'Movimiento-Inercia' (València, 1996), 'Injerencias' (Puerto de Sagunto, 1998) o Cabanyal-Canyamelar (1998-2001).

Artista "de sello independiente inscrito en la plástica contemporánea", su estética "maneja técnicas y conceptos generacionales para construir un discurso atemporal", según la Diputación.

"Con un lenguaje ecléctico, interdisciplinar y abierto a la necesidad de cada proyecto, desde 1982 su obra se ha ido mostrando en un gran número de exposiciones personales y colectivas en ciudades de toda España, Europa y Sudamérica y ha sido galardonada en importantes certámenes nacionales e internacionales de arte", resalta la institución provincial.

De su última obra ha destacado la tematización del ferri Martín i Soler, "buque insignia de la naviera Baleària y Premio Europeo a la Innovación ShipPax Information". También ha resaltado 'La Baralla de les Meravelles', expuesta en el Monasterio de Cura de Mallorca; 'Bautismo de Jesús', en la Catedral de la Marina de Benissa; 'Paisajes de la Bretaña', itinerante, o la instalación 'Libros de Plomo', itinerante y premiada por los medios de comunicación en Art-Ibiza 99, entre otros proyectos.

El artista ha explicado que siempre ha tenido una relación "apasionada" con la literatura, "especialmente con la poesía y la filosofía", según ha remarcado la Diputación que ha hecho hincapié en que Pérez Carrió, además de ilustrar y componer libros, introduce el grabado calcográfico en el ámbito editorial, publicó libros con grabados y en 1999 inició la colección Font de la Cometa, "ediciones artísticas en las que vieron la luz relevantes títulos", así como una edición creativa del 'Quijote' a la que en 2005 el Ministerio de Cultura le concedió el segundo premio nacional al libro mejor editado.

La muestra 'Alquimia. 25 emblemas de Ramón Pérez Carrió' se puede visitar en la Sala de Exposiciones del Palacio Provincial de lunes a sábado, excepto festivos, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas.