La artista Silvia Lerín explora la línea como "metáfora de la vida" en una nueva muestra del IAC

Muestra de Silvia Lerín - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC) inaugura este jueves la exposición 'Línea vital', un proyecto de la artista Silvia Lerín, comisariado por Anna Pastor, que explora "la línea como metáfora de la vida".

La propuesta, que podrá verse hasta el 31 de julio en Casa Bardin, reúne un conjunto de obras en las que Silvia Lerín despliega "un lenguaje plástico en el que pintura, materia, textura y espacio se articulan como formas de pensamiento y experiencia", según ha indicado la Diputación de Alicante en un comunicado.

A través de superficies construidas con capas, lavados y sedimentaciones, la artista plantea "una reflexión sobre el tiempo, el recorrido y la transformación". La exposición propone, así, "una lectura de la trayectoria vital entendida no como un recorrido recto o previsible, sino como un proceso en permanente construcción, donde experiencia y forma se entrelazan".

Desde esa perspectiva, la obra de Lerín convierte lo pictórico en "un espacio de condensación sensible, donde lo autobiográfico y lo formal dialogan con sutileza", de acuerdo con la institución provincial.

Por su parte, el diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha mostrado su "satisfacción" ante esta nueva muestra y ha asegurado que "engrandece y da prestigio" al certamen Arte en la Casa Bardin.

En este sentido, el diputado ha señalado que este certamen nació con "el propósito y la responsabilidad de tomar el pulso del contexto artístico de la provincia para potenciar el conocimiento, el apoyo y la promoción de la creación contemporánea más cercana".

TRAYECTORIA

La obra de Lerín es reconocida por "una textura singular que conecta con la dimensión más íntima de la percepción humana" y ha sido expuesta a nivel internacional en instituciones de París, Londres, Valencia, A Coruña o Madrid, entre otros, según la Diputación.

A lo largo de su carrera, la artista ha recibido premios y becas como el Pollock-Krasner Foundation Grant (Nueva York), el Freelands Foundation Emergency Grant y el Annex Collection Award (Reino Unido).

También ha participado en "prestigiosas" residencias internacionales como The Florence Trust en Londres, Eastside International Esxla en Los Ángeles, La Casa de Velázquez-Académie de France en Madrid y en la Fundació Miró Mallorca.

En 2024, Lerín recibió el encargo de realizar un mural monumental en el centro de Luton de 47 metros de largo por 12 metros de alto y en 2019 fue una de las siete artistas internacionales comisionadas por Art in the Churches (AitC) para una ruta artística en Yorkshire, financiada por el Arts Council England.