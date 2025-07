Arturo Valls y Carmen Ruiz presentan en Paterna 'Los futbolísimos 2'

VALÈNCIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine de Paterna (Valencia) acogerá el próximo jueves, 31 de julio, uno de los estrenos "más esperados" por el público familiar, 'Los futbolísimos 2. El misterio del tesoro pirata', la nueva entrega de la saga basada en el mayor éxito de ventas de la literatura infantil de nuestro país, dirigida nuevamente por Miguel Ángel Lamata.

La cinta, que se proyectará en los cines Kinépolis, estará presentada por el propio director junto a dos de sus protagonistas, el valenciano Arturo Valls y Carmen Ruiz, que retoma su papel de la primera entrega.

Con la amistad, el esfuerzo y la importancia del trabajo en equipo como abanderados, la película cuenta con un refrescante "equipo" infantil protagonizado por un nuevo grupo de jóvenes actores que, con Nicolás Rodicio (Vacaciones de verano, Bellas Artes) como Pakete al frente, darán vida a los inseparables Helena, interpretada por Cosette Silguero (Heridas, Los Protegidos, La Moderna), Marilyn, Camuñas, Angustias, Toni, Ocho, Tomeo y Anita.

Y como novedad, Nerea Pascual (El Casoplón, Matilda - el musical) será Almudena, la carismática capitana de Los Justos, el equipo rival, a la que todos llaman "Laoi Chan San", como la legendaria pirata de los mares del sur.

En la alineación repiten los adultos Joaquín Reyes, Carmen Ruiz, William Miller y Norma Ruiz, y se incorporan Arturo Valls, Miguel Angel Muñoz, María Zabala, Salomé Jiménez y Joavany Álvarez, entre otros. En un guiño a la entrega anterior, Julio Bohigas se convertirá en el hermano mayor de Pakete y Stephanie Gil será Lorena.

Basada en la novela homónima, con guion de Bárbara Alpuente (Cuéntame, Camera Café), esta nueva comedia de aventuras llevará a nuestros pequeños protagonistas a enfrentarse al temido equipo de Los Justos, a quienes tendrán que vencer para mantenerse en la liga intercentros, mientras se ven involucrados en el misterio del robo a un banco. Por su parte, los adultos tendrán sus propias cuitas personales y juntos lucharán contra la estafa que ha llevado a la ruina al pueblo y por la que ha perdido el campo de fútbol del Soto Alto.

Producida nuevamente por José Alberto Sánchez desde Chester Media Producciones y Fernando de Miguel desde Wandermoon, en coproducción con Misterio Pirata AIE y la colombiana Take One, la película cuenta con la participación de RTVE, Movistar Plus+ y Telemadrid y el apoyo de la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia Film Comission. Filmax se encarga de la distribución de la cinta, que se estrena en toda España el próximo 8 de agosto.

Mediante los Preestrenos del Festival Antonio Ferrandis, Kinépolis y el Ayuntamiento de Paterna, con el apoyo de Consultia Business Travel, pretenden consolidar la conexión entre Valencia y los principales nombres que integran el cine español a través de diferentes preestrenos y presentaciones especiales. Desde su puesta en marcha en marzo de 2017, el ciclo cuenta con 89 eventos y ha recibido a más de 20.000 espectadores.