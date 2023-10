El Arzobispado de Valencia aboga por la "reparación integral" de las víctimas de abusos: "Han sufrido heridas profundas"

Su protocolo de prevención y actuación prima el ámbito educativo teniendo en cuenta sus 67 colegios diocesanos y su universidad católica

VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Arzobispado de Valencia aboga por la "reparación integral" de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica, "en todos sus aspectos", para hacer frente a las "heridas profundas" que han sufrido "en el ámbito psicológico, físico y moral" y que "han de ser restauradas".

Así lo ha indicado este jueves el director de la Oficina de Protección al Menor de la Archidiócesis de Valencia, Daniel Juan, en una comparecencia ante los medios de comunicación para hablar del contenido del Protocolo de Prevención y Actuación en casos de abusos sexuales elaborado por el Arzobispado de Valencia. Este documento destaca también la importancia de la formación, para prevenir este tipo de situaciones y hacerlo especialmente en el caso de los menores ante la amenaza de abuso.

Juan, que ha detallado la estructura del protocolo y ha detallado distintos puntos, ha resaltado entre ellos y como uno de los "tres pilares" del documento, el dedicado a "la justicia restaurativa o de reparación de las víctimas", un aspecto que ha considerado "fundamental". "Nosotros optamos por una reparación integral de la víctima en todos sus aspectos", según ha dicho, "en su conjunto" y "a nivel global".

"Son personas que, en la infancia y también en la edad adulta, han sufrido heridas profundas en el ámbito psicológico, en el ámbito físico y en el ámbito moral que han de ser restauradas", ha planteado el representante del Arzobispado.

A continuación, el director de la Oficina de Protección al Menor de la Archidiócesis de Valencia ha hablado de "responsabilidad, en primer lugar y sobre todo", de quien "ha cometido los actos, el principal responsable", y después, de una "responsabilidad de actuación en el ámbito institucional, en el límite que nos corresponde".

Daniel Juan ha explicado también que el protocolo hace hincapié en la formación, con "pautas para crear líneas formativas y de instrucción", tanto de los agentes de pastoral o del sistema educativo dependiente del Arzobispado de València como de los menores, para que todos sepan cómo actuar ante la amenaza de un presunto abuso" o de uno si se ha cometido. El trabajo recoge, asimismo, pautas para que los agentes de pastoral o de educación sepan cómo actuar en la relación con los niños.

Preguntado por si hay algún aspecto en el que la archidiócesis valenciana ha prestado más atención a través de este protocolo, Daniel Juan ha subrayado que esta es "especialmente pionera en el campo educativo", tras lo que ha destacado que son 67 los colegios diocesanos dependientes de ella y ha recordado que cuenta igualmente con "una universidad católica que también, en ciertos aspectos, trabaja con menores en la educación".

"Nuestro protocolo, además de dirigirse al ámbito pastoral común en las parroquias y en los movimientos parroquiales, también ha querido abrirse al ámbito educativo por esta es una realidad que no tiene otras diócesis de España" tanto como la de Valencia, ha precisado Juan.

Respecto a si este trabajo de prevención y actuación en casos de abusos sexuales llega a tiempo o podría haber llegado antes, el titular de la Oficina de Protección al Menor ha señalado que "ha llegado en el momento en el que se reunían las circunstancias para que llegara a término". Ha agregado que "ya había líneas de actuación que no estaban protocolizadas en la diócesis" y ha valorado que con este documento "se pueden llevar a término otras".

Daniel Juan ha comentado que este protocolo, que tiene como base el marco de la Conferencia Episcopal Española, "nace con el impulso del Papa Francisco, que quiso que en todas las diócesis del mundo existiera una Oficina de Protección al Menor donde recabar las denuncias y noticias relacionadas con abusos sexuales, especialmente a los menores, en el ámbito de la Iglesia católica" y que "las diócesis pusieran en marcha instrumentos para poder acercarse a las víctimas, acompañarlas y, sobre todo, prevenir" estos casos.

"PODEMOS PREVENIR"

Juan ha mencionado la prevención como otro de los pilares del documento de la archidiócesis de Valencia. "Se trazan líneas de prevención que son importantes. No podemos cambiar los abusos cometidos en el pasado, por desgracia, pero podemos prevenir para que en el presente y el futuro, estos casos no vuelvan a suceder", ha indicado. "Prevenir es una de las formas básicas para que no ocurran los hechos", ha apostillado.

El director de la Oficina de Protección al Menor de la Archidiócesis de Valencia ha concretado que junto al protocolo se ha publicado "un decálogo de prevención básico". Entre otras cuestiones se aborda "la línea preventiva de trato y cercanía con el menor, cómo tratarlo, las expresiones de afecto, cómo estar con un menor con otra gente y cómo estar con un menor a solas".

SELECCIÓN DE PERSONAL

Daniel Juan ha aseverado que en la prevención se tiene en cuenta también "la selección de personal, de agentes educativos o de pastoral" y ha detallado que en esta diócesis "además del certificado negativo de abusos sexuales a menores, prescrito para todos aquellos que trabajan en el ámbito de la infancia y de la juventud, también se pide a una declaración personal de responsabilidad". En ella se especifica que en esas personas "son dueños de sus actos" y que "conocen las líneas protocolizadas de la diócesis en formación y actuación" en este ámbito.

Igualmente, Juan ha asegurado que este protocolo "quiere ser también marco" para otros que se hagan dentro de la diócesis, en movimientos, instituciones o colegios.

Preguntado por datos concretos, de abusos sexuales registrados en la circunscripción del Arzobispado de Valencia o de denuncias presentadas, ha manifestado que se ha "de esperar a que se haga una valoración global" del conjunto del Estado primero. "En esa valoración global se harán valoraciones puntuales de cada una de las diócesis", tanto por lo que respecta a denuncias como a la atención a las víctimas, ha concretado.