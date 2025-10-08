El Arzobispado de Valencia mantiene los actos religiosos y el Te Deum en la Catedral pero modifica los horarios

VALÈNCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Arzobispado de Valencia mantiene los actos religiosos (los laudes, la misa solemne y el Te Deum) en la Catedral de Valencia previstos para este jueves 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, aunque con modificación de horarios, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Archidiócesis.

De esta manera, la Seo acogerá a las 09.30 horas el rezo de Laudes, seguido a las 10.00 de la misa solemne que conmemora la dedicación y consagración de la Catedral a la Asunción de María. Al finalizar, a las 11.15, el Cabildo de la Catedral y la Coral Catedralicia interpretarán el solemne Te Deum como cada 9 d'Octubre, en conmemoración de la conversión al cristianismo del Reino de Valencia.

Este himno de acción de gracias, compuesto en 1994 por el canónigo prefecto de música sacra de la Catedral y director honorífico de la Coral, José Climent. Estarán acompañados al órgano por Pablo Márquez, organista de la Catedral de Valencia.

Te Deum es una expresión latina que se traduce como 'A ti Señor te alabamos' y en la Iglesia católica es uno de los más antiguos himnos de acción de gracias que se entonaba ya en el siglo VII al acabar el oficio de lecturas. En el caso de la ciudad de València, es uno de los primeros himnos de acción de gracias compuestos en valenciano.

La letra que se canta, que es una traducción del texto original escrito en latín, fue realizada por el jesuita Joan Costa y el canónigo de la Catedral José Almiñana. Está compuesto para cuatro voces mixtas y acompañamiento de órgano, con un inicio inspirado en el himno de la ciudad.