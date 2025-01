El arzobispo apela a la "renovación eclesial" y a una "nueva cultura que valore la vida" en el Año Jubilar

VALÈNCIA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, ha apelado a "la renovación eclesial, a una nueva cultura que valore la vida y a fomentar la reconciliación" durante el Año Jubilar. "El anuncio será creíble si somos sembradores de esperanza en nuestro mundo", ha afirmado.

En estos términos se ha pronunciado Benavent durante la apertura del Año Jubilar, según ha informado la Archidiócesis de Valencia en un comunicado.

"Que las obras de misericordia no se limiten a un donativo material para tranquilizar a nuestra conciencia. Acerquémonos a las personas que no tienen esperanza", ha subrayado.

El arzobispo de Valencia ha lamentado que esta cultura "se estanca en el individualismo egoísta, que no estima la vida humana y que mata la esperanza". "Como ha recordado el Papa, una sociedad que no valora la vida en todos sus momentos, no tiene esperanza", ha remarcado, al tiempo que ha agregado que "únicamente una nueva cultura que valore el don de la vida humana podrá ayudar a redescubrir la esperanza y recuperar la alegría".

Benavent ha afirmado que la Iglesia "está llamada mientras camina en este mundo a ser germen y, como recordó el Concilio Vaticano II, a ser mundo reconciliado ante un mundo dividido". "Solo una Iglesia convertida al Evangelio lo puede anunciar con credibilidad; solo una Iglesia que viva en comunión puede cumplir su misión, que no es otra que hacer que la familia humana llegue a ser familia de los hijos de Dios", ha aseverado.

A su juicio, "una Iglesia que no viva evangélicamente no puede ser un signo de esperanza para el mundo, porque no aporta nada nuevo a la vida de la humanidad". "Lo será si no olvidamos que caminamos juntos hacia una misma meta, nuestra condición es la libertad de los hijos de Dios, que es el vínculo que nos hace hermanos a todos los cristianos. Y si no olvidamos que nuestra ley es el precepto del amor", ha resaltado.

"NUEVA OPORTUNIDAD"

El arzobispo de Valencia ha señalado que con esta celebración "se inicia en la diócesis, en comunión con el Santo Padre y con toda la Iglesia Universal, este Año Jubilar". "Estamos ante un tiempo en el que somos invitados a caer en la cuenta de la sobreabundancia de gracia con la que Dios nos ha agraciado en su hijo Jesucristo", ha destacado.

"Un Jubileo es una nueva oportunidad que se nos ofrece para que cada uno de nosotros abramos nuestro corazón a ese Dios que se nos ha manifestado como un Dios de amor en su hijo Jesucristo. Solo si nos abrimos a la gracia del perdón que Dios nos ofrece a través de la Iglesia podremos llegar a conocer a Dios, como nos ha recordado el Papa Francisco en la Bula de Convocación del Año Jubilar. La esperanza no defrauda", ha indicado.

En esta línea, ha subrayado que, según el Papa, "no hay mejor manera de conocer a Dios que reconciliarnos con Él" y ha añadido que el Año Jubilar "recuerda que este es un pueblo en camino hacia el Reino de Dios, un pueblo peregrino". Asimismo, ha pedido que "no dejen de mirar a María, la Madre del Señor".

ORDENACIÓN DE LOS OBISPOS AUXILIARES

Al finalizar la eucaristía el arzobispo ha agradecido la presencia de los obispos eméritos y en activo en sus diócesis que se encuentran en Valencia y que se han unido a la celebración.

Benavent ha recordado ante los obispos auxiliares electos, Fernando Ramón y Arturo J. García, que el 11 de enero recibirán la ordenación episcopal en el contexto de este Año Jubilar de la Esperanza.

Por este motivo, ha invitado a orar por ellos "en estos momentos en que se preparan para asumir esta misión tan importante en la Iglesia, para que abran sus corazones al Espíritu del Señor, que haga de ellos unos buenos pastores y servidores del pueblo de Dios".

Previamente a la eucaristía se ha realizado un acto de colectio en la plaza de la Almoina de València. En este encuentro inicial, el vicario de evangelización ha leído la Bula de Convocación del Papa Francisco del Año Jubilar.

Este acto ha estado presidido por el Cristo cedido por la Iglesia de los Santos Juanes, y en el interior de la Catedral se ha celebrado la eucaristía con la imagen del Cristo de la Iglesia de San Esteban.

Tras este encuentro en el exterior, se ha realizado la procesión hasta la entrada de la catedral por la puerta de los Hierros, donde ha tenido lugar la eucaristía presidida por el arzobispo de Valencia.