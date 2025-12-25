El arzobispo de Valencia pide celebrar la Navidad "con renovada esperanza" aunque "no siempre es fácil"

El arzobispo Benavent - @VGUTIERREZVLC

VALÈNCIA 25 Dic.

El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, ha pedido celebrar la Navidad "con renovada esperanza" aunque "no siempre es fácil". "El tiempo de Adviento, durante el cual nos preparamos cada año para la Navidad, está bajo el signo de la esperanza", ha indicado.

Y ha añadido: "Los textos de la liturgia de las semanas que preceden a la fiesta del nacimiento de Cristo nos evocan, al mismo tiempo, la necesidad de salvación que tiene la humanidad y la invitación a confiar en el Dios que es fiel a su Palabra y que nunca se olvida de su Pueblo", ha informado el Arzobispado en un comunicado.

"La venida del Hijo de Dios a nuestro mundo constituye, al mismo tiempo, el cumplimiento de las promesas de Dios y la realización de los anhelos de plenitud que todo ser humano alberga en su corazón y espera que lleguen a ser realidad. La Navidad de este año tiene un tono propio: estamos a punto de culminar el jubileo de la Esperanza, que en nuestra diócesis tendrá una continuidad en el año jubilar eucarístico del Santo Cáliz que tiene como lema "Cáliz de esperanza", ha proclamado.

Y ha advertido: "Cuando miramos la realidad de nuestro mundo, descubrimos que no siempre es fácil mantener la esperanza. Lo primero que vemos son signos de muerte, porque muchas veces las personas, en lugar de sembrar esperanzas, nos dedicamos a matar las esperanzas de los demás. ¡Cuántas imágenes de guerras y destrucción hemos visto a lo largo del año que está a punto de terminar! ¡Cuántas víctimas inocentes en los conflictos y guerras que están vivos en nuestro mundo! Se matan demasiadas esperanzas".

Al respecto, ha añadido: "Las guerras, las injusticias, las desigualdades sociales y la pobreza, los atentados contra la vida y la dignidad de los seres humanos, los comportamientos que convierten a las personas en objetos que se pueden comprar o vender, la falta de libertad en tantos lugares de nuestro mundo, las enfermedades y el sufrimiento y muchos otros signos de muerte, continúan entre nosotros".

Ante estas situaciones, la celebración de la Navidad, "que para los cristianos es la respuesta de Dios a la necesidad de salvación que todos sentimos, puede parecerles a muchos una ilusión propia de personas que no quieren ver la realidad tal como es", ha advertido.

Sin embargo, "los cristianos seguimos anunciando al mundo que en la Ciudad de David nos ha nacido 'un Salvador, el Mesías, el Señor' porque creemos que gracias a este Niño todo ha cambiado: en la noche de nuestro mundo se ha encendido una luz que nos anuncia algo nuevo; en el nacimiento de Jesús se ha sembrado la primera semilla del Reino de Dios; a esta humanidad se le ha abierto una ventana que nos invita a dirigir una mirada esperanzada hacia el mundo nuevo que se revelará en toda su plenitud en la resurrección de Cristo", ha indicado.

"Ciertamente, la humanidad desea llegar a una plenitud que todavía no posee y que nunca podrá alcanzar por sí misma, pero lo fundamental está dado: estamos salvados en esperanza y la esperanza no defrauda", ha señalado.

"Y esto es lo que los cristianos anunciamos cuando nos felicitamos la Navidad. Que la celebración del nacimiento de Cristo sea una llamada a no cansarnos de ser sembradores de esperanza; a continuar luchando para que la humanidad nueva, que anunciaron los profetas y que comenzó en Belén hace 2025 años, llegue a todos los rincones del mundo; a que los cristianos no nos cansemos de caminar junto con toda la humanidad dando testimonio de que Cristo es el fundamento de nuestra esperanza", ha subrayado.