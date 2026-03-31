Asaja Alicante alerta de "graves daños" en cultivos por la presencia de fauna salvaje

Muflones - ASAJA ALICANTE

ALICANTE, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Asaja Alicante ha alertado este martes de la presencia de fauna salvaje que está causando "graves daños" en cultivos de la provincia. Se trata de "una problemática que genera importantes pérdidas económicas que recaen en el productor y pone en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones agrarias", según la entidad.

En un comunicado, la asociación agraria ha abundado en que "el aumento descontrolado" de especies como el conejo, jabalí, arruí o muflón, junto con la "falta de medidas eficaces" por parte de la Generalitat Valenciana, "causa daños directos".

Entre esos problemas se incluyen la "destrucción de siembras, consumo de frutos o arranque de plantas", así como otros efectos indirectos en infraestructuras agrarias, como la "destrucción de sistemas de riego, vallados o caminos rurales".

Así, Asaja Alicante ha remarcado que "el actual marco normativo no es ágil ni eficaz" y dice que "se basa en que los agricultores avisan a los cazadores de cada coto para poder hacer frente a la plaga de fauna salvaje, impidiendo actuar con rapidez ante situaciones de sobrepoblación". "Los procedimientos son lentos y restrictivos, favoreciendo que determinadas especies alcancen altos niveles de plaga", ha apostillado.

También ha insistido en que "el control de la fauna no puede limitarse únicamente a los espacios cinegéticos, ya que en los últimos años se ha constatado una presencia creciente de estos animales en zonas no acotadas, explotaciones agrícolas abiertas, áreas periurbanas e incluso dentro de núcleos urbanos".

Los agricultores han descrito "una situación cada vez más insostenible". En este sentido, Pepe Reus, vicepresidente de Asaja Alicante y productor de uva de vinificación, ha afirmado que los daños por conejos y ahora también por arruí son "constantes".

"Hace dos años tuvimos pérdidas totales en algunas parcelas. Los animales entran cuando empieza a brotar la viña y, si no actuamos a tiempo, con medios que parten de nuestros bolsillos, lo perdemos todo", ha aseverado.

"FALTA DE SOLUCIONES"

Ante la "falta de soluciones", los propios agricultores explican que deben "asumir" el control. "Hemos llegado a capturar más de dos mil conejos con trampas para soltarlos en la montaña. Todo esto supone más trabajo y más costes para nosotros", ha agregado Reus.

En este contexto, Asaja Alicante ha criticado "el abandono institucional que sufre el sector", ya que, a su juicio, "muchos agricultores han perdido la totalidad de sus cosechas sin recibir compensaciones económicas".

También se ha referido a la "inseguridad jurídica de los cazadores, quienes evitan actuar en determinadas zonas por temor a sanciones debido a la proximidad de núcleos urbanos".

En explotaciones de cereal, como las de Ricardo Ferri, en la comarca de l'Alcoià, "la situación se ha agravado con la presencia de muflones". "Tenemos entre 40 y 60 muflones comiendo día y noche en el campo. Llevamos mínimo seis años con este problema y cada vez va a más", ha destacado.

El socio de Asaja ha criticado la "falta de actuación administrativa": "Se ofrece a los cazadores como solución, pero no hay permisos suficientes. Al final todos se escudan unos en otros, pero quien paga es el agricultor".

"NUEVAS ESPECIES"

Según la entidad agraria, "a esta problemática se suman nuevas especies que están comenzando a generar daños relevantes". Por ejemplo, en el Camp d'Elx, "los agricultores empiezan a tener problemas con las cotorras, al igual que se está incrementando la presión de aves sobre cultivos como es el caso de la paloma torcaz, que está castigando cada vez más las crucíferas", como el brócoli o la coliflor.

Además, ha continuado, "en la zona se observan daños en nuevas plantaciones y sistemas de riego provocados por conejos, así como la presencia de jabalíes en el sur del municipio, que afectan a granados y almendros jóvenes".

Ante esta situación, Asaja ha pedido "medidas concretas", como "indemnizaciones por daños tanto en cosecha como en arbolado, así como actuaciones preventivas eficaces". En definitiva, "un giro urgente de la normativa cinegética para evitar situaciones de plaga y sobrepoblación". Consideran que "las limitaciones normativas, burocracia y disminución de cazadores está generando pérdidas económicas en las explotaciones agrarias".

"Resulta imprescindible que la administración adopte un papel más activo, principal y protagonista en la gestión del problema", ha manifestado el secretario técnico de la asociación agraria, Ramón Espinosa.