ASCER cree que el mantenimiento del recorte máximo de asignaciones gratuitas tendrá impacto de entre 109 y 163 millones

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CASTELLÓ 12 May. (EUROPA PRESS) - -

La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER) considera que el mantenimiento del recorte máximo de asignaciones gratuitas para el sector cerámico que establece la actualización de los valores de referencia del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (ETS) para el periodo 2026-2030 provocará un incremento de los costes que "amenaza" la competitividad, el empleo y la continuidad de la actividad industrial. La estimación de impacto económico en el sector es de entre 109 y 163 millones de euros anuales -considerando precios medios de CO2 de 100-150 euro/tCO2-.

ASCER ha recordado que la Comisión Europea publicó ayer el proyecto de Reglamento de Ejecución sobre los benchmarks que definirán la asignación gratuita de derechos de emisión para los distintos sectores industriales en el periodo 2026-2030, proyecto que estará en consulta pública hasta el 8 de junio de 2026.

En el caso de la industria fabricante de baldosas cerámicas, se mantiene el recorte inicialmente previsto del 34 por ciento de las asignaciones gratuitas -el recorte máximo previsto-, lo que se traducirá en un impacto "muy negativo" en términos de costes, competitividad y empleo.

Desde la industria europea se había trasladado a la Comisión Europea la necesidad de desarrollar un benchmark específico para el sector de baldosas cerámicas, "una alternativa plenamente alineada con la Directiva ETS que habría permitido al sector avanzar en su transición energética de forma justa, con parámetros ajustados a la realidad tecnológica del sector y en plazos razonables", ha subrayado la patronal del sector cerámico en un comunicado.

En la actualidad el sector cerámico (CNAE 23.31) recibe asignación gratuita en base al benchmark de combustible, definido a partir de datos de instalaciones de sectores industriales muy diversos, incluidos aquellos que pueden utilizar biomasa como fuente de energía, "una alternativa mucho menos emisora, que no resulta viable para la industria cerámica debido a limitaciones tecnológicas", ha dicho ASCER.

HITOS

La actualización de parámetros publicada no incorpora las propuestas planteadas por la industria cerámica europea "pese al amplio respaldo político recibido en los últimos meses", ha señalado la asociación, que ha recordado que uno de los hitos más destacados en la defensa de la industria fue el acto celebrado el 25 de marzo en el Parlamento Europeo que contó con una amplia representación de instituciones de la Comunitat Valenciana y Emilia Romagna, así como europarlamentarios de prácticamente todos los grupos políticos.

Así mismo, ha destacado las cartas trasladadas por el Ministro de Industria y Turismo de España, o el Ministro de Medio Ambiente y Seguridad Energética de Italia al Comisario de Clima Hoekstra y a los vicepresidentes Stéphane Séjourné y Teresa Ribera, "apoyando específicamente la propuesta del sector para garantizar que los nuevos valores de referencia fuesen alcanzables y realistas para la industria".

No obstante, el texto publicado por la Comisión Europea hace referencia a una revisión antes de julio de 2026 del ETS para responder a las preocupaciones expresadas por algunos sectores industriales y contempla la posible introducción de benchmarks sectoriales específicos. "Esta referencia evidencia que el trabajo institucional y la labor desarrollada en los últimos meses por la industria, junto con el apoyo de representantes políticos y administraciones europeas, nacionales y regionales, han contribuido a abrir una vía de revisión que ahora deberá concretarse en medidas efectivas", ha añadido ASCER.

"La actualización publicada mantiene un nivel de exigencia que genera una elevada preocupación en términos de competitividad, actividad industrial y empleo", ha señalado Ismael García Peris, presidente de ASCER, quien ha añadido que valora que la Comisión Europea haya reconocido la necesidad de revisar determinados aspectos metodológicos del sistema.

"El trabajo desarrollado en los últimos meses por el sector de la mano de distintas instituciones ha sido clave para situar esta cuestión en el debate comunitario. Por nuestra parte, seguiremos trabajando y agotando todas las vías posibles para que esa revisión se traduzca en un marco regulatorio que tenga en cuenta la realidad tecnológica del sector y garantice una transición industrial justa y viable", ha subrayado.

El sector cerámico español reitera su compromiso con los objetivos climáticos europeos, pero insiste en la necesidad de que la transición industrial tenga en cuenta las especificidades tecnológicas de cada sector y garantice condiciones viables para mantener la actividad y el empleo industrial en Europa.